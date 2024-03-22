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獨／兒科加成給付5月上路 預立醫療諮商補助對象擴大

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保共擬會議通過兒科加護病房、新生兒住院診察費等給付加成，預計5月上路。本報系資料庫
健保共擬會議通過兒科加護病房、新生兒住院診察費等給付加成，預計5月上路。本報系資料庫

兒科醫師缺人荒今天加劇，連高齡主治醫師都要加入輪班，為翻轉兒科窘境，衛福部推出相關補助。健保署石崇良表示，昨天醫療服務共擬會議通過兒科加護病房、新生兒住院診察費等給付加成，相關方案預計4月至健保會報告，預計5月上路。另外，預立醫療諮商健保補助對象擬擴大到65歲以上重大傷病者。

健保署3月初曾召開醫院總額會議，會中決議要推出兒童（19歲以下）加護病房住院包含診察費、病房費、護理費加兩成，以及新生兒中重度住院診察費加五成，預計支出3.38億元，預計有2.4萬人受惠。另外，針對基層診所，只要是第一段門診服務未滿4歲兒童，不分專科提供加給13%，預估68萬人。

石崇良指出，昨日共擬會議討論案件眾多，兒科相關加成給付通過，預計4月向健保會報告，若無其他意見將在5月正式上路。另外，預立醫療照護諮商ACP費用納健保給付，則將在4月加開的共擬會議討論。

預立醫療照護諮商費用上看數千元，縱使病主法上路多年，仍是簽署醫療決定的一大難關。健保署原先預計末期患者住院病人、輕度失智住院病人、公告難治癒疾病、居家整合照護計畫服務對象提供一次預立醫療諮商免費，石崇良表示，目前研擬將末期患者擴大至65歲以上重大傷病患者，仍共擬會議討論，若通過預計6月上路。

根據健保署預估預立醫療照護諮商費受惠人數約8.1人，預計支出2.45億元；然而若僅有「諮商」，最終沒有簽署「預立醫療決定」（AD），就算符合健保給付資格也不會給付。

《病人自主權利法》為針對五大類臨床條件病人（末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、疾病狀況或痛苦難以忍受或無法治癒或無其他合適解決方法者）可以透過「預先」經由「預立醫療照護諮商」事先立下書面之「預立醫療決定」，保障其在意識昏迷、無法清楚表達的醫療選擇。

健保署 患者 石崇良

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