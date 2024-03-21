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瑞士報告揭「這縣市」空品最差 環部：數據未必反映真實情況

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
根據瑞士IQAir空氣品質報告指出，台灣空氣品質較差城市依序為彰化、台南、屏東、高雄及嘉義。聯合報系資料照
根據瑞士IQAir空氣品質報告指出，台灣空氣品質較差城市依序為彰化、台南、屏東、高雄及嘉義。聯合報系資料照

根據瑞士IQAir空氣品質報告指出，世界空氣汙染最嚴重百大城市多半在印度，台灣部分，空氣品質較差城市依序為彰化、台南、屏東、高雄及嘉義。環境部薛富盛表示，IQAir為私人空氣清淨機業者，數據無法反映真實情況。

根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir報告，世界空汙最嚴重百大城市多半在印度，共有83個，空汙情況均比世界衛生組織（WHO）空氣品質指南超標10倍以上。根據IQAir報告，台灣空品較差城市依序為彰化、台南、屏東、高雄及嘉義等地。

國民黨立委王育敏今表示，台灣過去努力解決空氣汙染問題，盼降低PM2.5濃度以改善空氣品質的狀況，結果部分地區空汙情況仍嚴重，要求檢討增加PM2.5濃度的來源。

薛富盛說明，空汙及空品狀況與經濟發展有關，強調現已針對中南部加強空汙治理作業；針對IQAir報告，薛富盛指出，該報告是瑞士一個販賣空氣清淨機廠商的資料，可能是在空氣清淨機中加裝晶片，再把數據傳回原廠。

薛富盛說，大家都知道，若家中購買空氣清淨機，一定是空氣不好時打開，等覺得空氣較好後再關掉電器，「所以好的數據不會回傳，只有差的數值」，所以該數據較不精確，無法反映真實情況，這部分會再與委員說明。

環境部大氣司長張順欽補充，IQAir數據來源包含政府單位空品測站占39%，低成本空氣品質感測器，如IQAir業者製造販售的微型感測器，占61%，且裝設位置不明，數據未必能反映真實情況。

張順欽表示，環境部目前正執行第2期空氣汙染防制方案，加強中南部空汙治理，針對重要汙染源包含中鋼、中油、台中電廠、中龍電廠、興達電廠等均加強減量。

張順欽指出，地方政府2月底須提交空汙防制計畫，並因地制宜要求納入重點措施，如雲林須有河川揚塵、石化業管理；彰化須針對焚化爐優化空汙防制設備等。

環境部說明，根據IQAir報告，2023年東亞地區地多數城市細懸浮微粒（PM2.5）濃度為上升趨勢，台灣則由2022年13.4微克／立方公尺上升至20.2微克／立方公尺，升幅達5成。

但根據環境部監測資料顯示，台灣2023年PM2.5濃度為13.7微克／立方公尺，相較2022年的12.4微克／立方公尺，僅增加約1成，並非IQAir報告所述增加5成。

環境部 空氣品質 空氣汙染 薛富盛

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