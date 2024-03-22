外科醫學會終身成就獎／亞洲換肝之父 陳肇隆獲殊榮

●外科醫學會年會上周舉行，會中頒發「終身成就獎」給亞洲換肝之父、高雄長庚榮譽院長陳肇隆，以及乳癌基金會董事長張金堅，表彰兩位醫界典範四十年來在肝臟移植、乳癌治療等醫學領域的卓越貢獻，健康版今明兩天刊出兩位得主專訪，分享他們的生命故事，也紀錄台灣醫療發展進步的軌跡。

全球活體肝臟移植開拓者

陳肇隆被稱為亞洲換肝之父，背後為星雲大師親筆墨寶。本報資料照片 1984年3月22日，陳肇隆開始台灣腦死捐贈肝臟移植第一例手術，於隔日圓滿完成。

40年後，陳肇隆獲得外科醫學會終身成就獎。陳肇隆投入肝臟移植領域40年，到今年3月20日，他帶領的肝臟移植團隊已完成2419例臟移植手術。回想當年，年輕的陳肇隆搭乘夜車北上考住院醫師，僅是備取；如今他帶領的團隊始終維持國際上最佳成績，率先採用腦死定義，開創活體移植，醫援海外無國界，培訓國內外肝臟移植醫師四百餘名，是全球活體肝臟移植開拓者。

陳肇隆大學時即充滿人文關懷精神，投入原鄉醫療義診，足跡遍布屏東霧台等6個村落。1976年高雄醫學院醫學系畢業，經營之神王永慶創辦的長庚醫院首度招募住院醫師，陳肇隆從分類廣告中看到訊息，北上考試。

「那時從高雄搭平快夜車到台北考試，嚇了一跳，只錄取6名外科住院醫師，200多個人報考，一個月以後，我接到備取通知。」這備取通知到現在陳肇隆都留著，他拿自己當例子告訴年輕醫師，「一個長庚備取第一年住院醫師，可以在27年後當上長庚院長，證明只要肯努力，大家都有機會。」

住院醫師第3年，陳肇隆因緣際會為首創「手指切肝法」的台大教授林天祐繪製「肝臟外科」教科書插圖，他為此翻遍書籍文獻，熟悉每個細節，也啟蒙他走上肝臟移植這條任重而道遠的路。

1978年陳肇隆手繪「肝臟外科」教科書手術插圖。圖／陳肇隆提供

在美苦學帶回知識與技術

1967年全球才出現第一起肝臟移植手術，陳肇隆於1982年赴多倫多大學兒童醫院進修，換肝先驅美國匹茲堡大學教授史達哲（Thomas Starzl）正好到此演講，陳肇隆毛遂自薦拜師，並考過賓州醫師執照，成為史達哲的第一助手。即使手術時被噴得滿頭滿臉都是血、被飆罵，陳肇隆努力學習，把肝臟移植的知識與技術帶回台灣。

陳肇隆為了在台推動肝臟移植，遠赴瑞士爭取並引進臨床試驗中的抗排斥新藥、催生國內腦死判定標準與程序。他自備睡袋，經常睡在實驗室；為了讓雙手靈活，每天打200個繩結；為了能有站立20個小時的體力，每天再累都去快走；在文獻上找配方，自行調配台灣尚未進口器官保存液，一切都為了做最好的準備。

接下來的事情，大家都知道了。陳肇隆於1984年完成台灣肝臟移植首例手術，開啟國內腦死肝臟移植先例，但一度讓他接到首席檢察官陳涵的關切函，差點遭起訴。陳肇隆沒有退縮，持續與醫界、法界與立法委員溝通與協調，促成台灣在1987年完成亞洲第一個腦死器官移植立法，也為三年後的心臟、七年後的肺臟移植鋪路。

陳肇隆的腳步不停歇，他明白大愛捐贈的器官有限，進一步研究發展活體肝臟移植。1992年底他毅然放棄在北部有成的人脈與資源，舉家南下高雄，只帶一名護理師重新籌組高雄長庚肝臟移植團隊，1994年完成台灣首例兒童活體肝臟移植，這名病童現已30多歲，於一家科技公司任職；高雄長庚移植團隊更挽救生命無數。

1983年陳肇隆（左）擔任Starzl教授肝臟移植手術第一助手。圖／陳肇隆提供

醫援海外認真教學不藏私

「一位外科醫師終其一生或能拯救數百、數千條性命，但如果能夠不藏私地醫療傳承，拯救生命更難以計數。」上海仁濟醫院肝臟移植中心2004年建科，2006年陳肇隆帶領團隊跨海完成第一次手術示範，如今上海仁濟已成全球最大肝臟移植中心。他培育的北京清華長庚院長董家鴻、上海仁濟院長夏強，也分別在2017、2023年當選中國工程院院士。

勉勵後輩把一個目標做好

一路走來，陳肇隆認為，外科醫師雖然辛苦，卻可以從救人的使命感與成就感中，獲得極大的快樂與滿足。他引用恩師史達哲名言，「醫學的歷史通常是：昨天認為不可思議的，今天也很難達成的，往往明天就成為常規。」陳肇隆勉勵後輩，設定目標聚焦、鍥而不捨，能把一個目標做好，那就夠了，醫療如此，其他領域也是一樣。