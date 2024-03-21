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咳到吐血電腦斷層卻遭核刪！ 胸腔醫見「1細節」：出事告健保署

聯合新聞網／ 綜合報導
一名咳血的女子照電腦斷層卻被核刪，醫師對此痛批出事去告健保署。示意圖／ingimage
一名咳血的女子照電腦斷層卻被核刪，醫師對此痛批出事去告健保署。示意圖／ingimage

健保制度雖帶給許多人便利，但也衍生出亂象。胸腔科醫師蘇一峰指出，有名女性咳血就醫，照X光被判斷為支氣管擴張症，但之後電腦斷層遭健保匿名核刪，甚至未說明理由，讓他傻眼痛批，「民眾出事去告健保署！」

蘇一峰20日於臉書發文表示，專家都認為咳血要擔心癌症肺癌，如果照X光發現有問題一定要小心，建議安排電腦斷層進一步檢查。而一名70歲婦人就因咳血就醫，照X光發現肺部有許多斑塊，進行電腦斷層又看到一大堆肺結節，被診斷出罹患支氣管擴張症。

蘇一峰透露，結果後來電腦斷層被健保匿名核刪，理由欄位上隻字未寫，是整片空白的，他傻眼問道，「請問這真的是醫師審核嗎？看起來像工讀生隨便亂審」，也直言健保就是害台灣醫療品質下降的元兇，「今天這樣亂核刪，是不是告訴醫師以後病人咳血有肺結節也不要管他！？乾脆推出AI醫師來按照健保規定看診！民眾出事去告健保署！」

話題拋出後引起熱議，網友們對此回應，「朽木為官，禽獸食祿，人民自求多福」、「核刪無公開一致的標準嗎？莫非是政治不正確？」、「健保沒錢就亂刪，叫醫生做功德？」、「真的是刪的莫名其妙啊！我們的健保都是繳假的」、「被刪是醫院要吸收成本，但最終受到影響的還是民眾」、「現在健保要調整掛號費無上限！如果連電腦斷層檢查的費用都要刪，這是叫台灣人民生活越來越辛苦」。

健保

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