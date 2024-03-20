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電價調漲影響公共運輸 王國材：台鐵、客運擬調漲票價
今年上半年電價可能再度調漲，經濟部這周將舉行電價調整會議決議4月電價。隨著電價調漲，外界關注用電大戶雙鐵票價是否也跟著調漲。交通部長王國材今坦言，台鐵已經在討論，待台鐵提出計畫再談；至於公路客運已經有明確漲幅，短途有TPASS月票吸收，中長途會部分補貼。
王國材今出席113年郵政節慶祝大會受訪表示，台鐵已經28年沒有調整票價，台鐵已經在討論，就由台鐵公司提出來，據了解目前已研擬因應，希望公司化後正常營運，能夠透過正常的收入支應營運，等台鐵公司提出計畫，經過董事會通過以後再談。
王國材也說，另外包括最近公路客運（國道客運）也在討論，他們（業者）已經提出很明確的漲幅，短途部分在TPASS月票會吸收，比較沒問題；中長途則會部分補貼。
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