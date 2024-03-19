東成醬油疑調味後貼標販售 南市衛生局抽樣檢驗釐清

鏡週刊報導台南老字號東成醬油疑似向醬油大廠購買基底醬油調味後，再貼上商標對外販售，南市衛生局今下午會同政風單位、南市消保官及食藥署南區管理中心等，前往東成醬油稽查，目前針對疑似產品進行抽樣檢驗，釐清業者宣稱釀造醬油之標示是否符合規定。

衛生局晚間指出，業者稱自其他大廠購買的基底醬油，因原料批次及產品眾多，目前仍在釐清中，後續將針對疑似產品進行抽樣檢驗，並確認業者宣稱釀造醬油之標示是否符合規定，若有涉及標示不實或攙偽假冒部分，將依法處辦。

衛生局強調，依據食品安全衛生管理法第28條第1項規定，食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，而違反者依同法第45條規定處新台幣4萬元以上，400萬元以下罰鍰。