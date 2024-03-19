蘇丹紅事件延燒改變國人飲食習慣 醫揭此患者出現變化

蘇丹紅事件延燒多日，國內辣椒粉、胡椒粉等多項產品均被檢出，也改變了國人的飲食習慣，現在許多人為避免吃到蘇丹紅，飲食上選擇不吃辣或減辣。消化內科醫師表示，飲食如此減辣，竟發揮另類「保胃」效果，讓原先門診中，因吃辣就醫的患者略有減少趨勢，但胃發炎、潰瘍等不適原因多元，包括三餐不定時、生活壓力或遭到幽門桿菌感染等，導致整體病人數並未減少。

開業消化內科醫師方冠傑表示，辣椒粉含有辣素，如果吃的太辣，辣素具刺激性，容易刺激、損傷胃粘膜，常引起灼熱感、胃痛、胃痙攣，且身體會想要盡速排出辣素，而加速胃蠕動，若辣素行經腸道時，也會引起腸道不適，同時增加腹瀉機會，門診常有患者前一天吃完麻辣鍋，隔天出現嚴重腹瀉前來就醫，而辣素吃太多，還不至於造成胃潰瘍、胃穿孔。

方冠傑表示，誘發胃潰瘍、胃穿孔的因素多元，包括服用抗生素、消炎止痛藥，或是阿斯匹靈等抗凝血藥物，或是三餐不定時、生活壓力、感染幽門桿菌等；但若患者已有胃潰瘍、胃穿孔情形，吃辣後，恐導致症狀更為嚴重。呼籲如果持續出現胃痛、胃脹、腸道不適等情形，仍須就醫檢查。

現代人胃部常常不適，平時應多關注胃部健康，方冠傑提醒五大重點：

1. 平時應少吃辣、少油膩飲食、少甜食，且空腹不要喝酒、喝咖啡，以遠離刺激性食物，避免刺激、損傷胃粘膜，引起胃痛、胃痙攣。

2. 三餐應均衡飲食，定時、定量，切忌暴飲、暴食及宵夜，並細嚼慢嚥，降低腸胃負擔及胃食道逆流的機會。

3. 烹調食物方式，應以清蒸、水煮，保持食物原汁原味，若過度烹煮為高油脂、油炸等食物，食物在胃的消化時間停留較久，也會增加胃的負擔，

4. 適時紓解生活、工作等壓力，減少胃痙攣、胃潰瘍的機會。

5. 若確診感染幽門桿菌時，應盡速治療，避免不適症狀反覆發作。