國道客運近18年未調漲 王國材：中長途影響較大

國道客運營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會提送運價調漲案，調幅從7%至23%。交通部長王國材今日下午表示，已送交通費率委員會審查，待審查結果。中途、長途影響較大，可能會部分補貼。

國道客運運價已近18年未調漲，現行150公里內短途國道每公里運價，三排椅為1.703元、四排椅為1.437元；151以上公里長途國道每公里運價，三排椅是1.448元、四排椅為1.221元。

公車客運商業同業公會全聯會去年10月起，3度提送調漲方案，今年3月初提送最終版本，中長途、短途三排椅調幅約23%，四排椅調漲7%至11%。

針對國道客運費率調整，王國材說，國道客運有17、18年沒有調整，這次提出從7%到23%調幅，已經送交通費率委員會審查，審查結果就看委員的看法如何，等審查結果。

關於調漲後，是否可能反映在票價。王國材表示，國道客運有的是短途，比如台北到桃園或基隆到台北等，這在T-Pass都已吸收，中途、長途可能影響較大，公路局這裡有方案，可能會部分補貼，不要讓票價調太高，目前朝此方向。但最重要的還是交通費率委員會審查的結果，再依此做因應措施。

至於桃機跑道歲修，檢討報告明出爐。王國材說，明天下午3時在桃園機場宣布，等宣布結果。