聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休力／健走微調3動作 功效放到最大

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
田玉笛表示，透過健走杖、登山杖輔助，可以幫助發揮走路「推蹬效果」。圖／田玉笛提供
田玉笛表示，透過健走杖、登山杖輔助，可以幫助發揮走路「推蹬效果」。圖／田玉笛提供

不少人喜歡健走運動，也希望透過健走獲得更多的健康好處。運動教練田玉笛指出，對於樂齡族群來說，健走屬於低衝擊有氧運動，是一項很棒的運動。如果在健走過程微調三動作，一是運用健走杖、登山杖做輔助；二是步態要穩，腳跟、腳掌、腳底都要確實抬起、依序落地；三是上臂大幅擺動。如此運動效益自然從A變成A+。

使用登山杖 可發揮推蹬效果

田玉笛分析，美國運動醫學會建議，一個人每星期至少要累計進行150分鐘中等強度的有氧運動，對健康較有好處。健走時若手握健走杖、登山杖，可使步態更穩定，減輕脊椎、膝關節負擔，走路獲得支撐，跌倒風險也會降低。

健走杖、登山杖的高度可依使用者的身高調整，行走時，杖的落點位於兩腳之間，再配合手部擺動，便可發揮「推蹬效果」，也就是讓人感覺更有前進動力，此時速度會提升，運動強度會增加，便可幫助達到上述美國運動醫學會建議的目標。

練上肢力量 也訓練核心肌群

田玉笛觀察到，一般人常見走路錯誤姿勢，包括踮腳走路、腳拖地或有彎腰駝背、上半身左右傾斜等問題，而這些姿勢會影響身體的重心平衡與支撐力、穩定度，也易導致脊椎、膝關節不舒服，倘若下肢肌力較不足，跌倒風險相對較高。

田玉笛提醒，健走時，走路步態一定要穩健、踏實，必須讓腳跟、腳掌與腳底全部抬起，再讓腳跟先落地，接著是腳掌、腳尖，依序落地，才能有效提升健走效益。若手臂大幅擺動，更可改善上肢力量，同時訓練核心肌群，隨著健走速度加快，心跳、血液循環也會加快，心肺功能受刺激，運動更有效率。

在聯合報退休5力課程「強肌運動系列─健走GO肌力UP」系列8堂課中，田玉笛將引導學員透過健走杖、登山杖與彈力帶的使用，感受肌肉力量起伏，並掌握健走訣竅，學員也可了解如何運用健走杖、登山杖提升健走效益，不只如此，在課堂上，健走杖、登山杖也會成為「健身器材」，讓肌肉平衡、訓練效果更優化，發揮極致使用效益。

田玉笛希望，藉由一系列課程，能協助學員訓練走路、行動常使用到的肌肉群，當這些肌肉群更為強健，學員平常行動就不容易跌倒、受傷，走路可以走得更穩、更遠，出門遊玩時，也比較不會稍微一走路就疲累，這樣就能玩得更盡興，也更隨心所欲、舒服自在。

強肌運動系列─健走GO肌力UP 8堂課

上課日期：4月10日、17日、24日

5月1日、8日、15日、22日、29日

上課時間：周三上午10時40分至12時10分或下午3時至4時30分

室內地點：台北市青少年發展處-4樓舞蹈教室 台北市仁愛路一段17號4樓

戶外地點：中正紀念堂

洽詢：02-8692-5588轉5869或2070

健走 運動 醫學

延伸閱讀

南科人的後花園 堤塘港湖千株羊蹄甲盛開 周六健走賞花

儲蓄健康存摺！公園日健走5公里，出門前吃麻油煎蛋或蛋花酒釀暖胃

影／24日豐原元宵提燈健走 好孕「團油飯」新人詢問度夯

國安局上校偽造少將體測成績涉偽造 鑑測官緩起訴確定

相關新聞

今晚起北東轉雨！最冷恐跌破10度、這日如夏飆破30度

華南雲雨區東移，伴隨冷氣團影響，中央氣象署指出，今晚起北東地區濕冷轉雨，明天各地留意強陣風出現；周四清晨最冷，北部可能低...

慶102歲生日！唐爺爺洗腎長達20年 名醫分享護腎7大撇步

今年高齡102歲的唐爺爺是在台北長庚醫院洗腎長達20年的患者，今年與長庚醫療團隊一同慶生。台北長庚醫院透析室主任張智翔表...

teamLab共創！未來園 6月台北科教館見

繼二○二二年「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」在台創下卅萬人口碑佳績，昨國際跨域藝術團隊teamLab與台灣...

挽面除毛去角質 4類膚質不適合

阿嬤級的「挽面」，被喻為傳統美容技藝，靠著兩條細棉線，在臉上以「又」字型交叉來回，使用巧勁拔除汗毛。這項技術在夜市、美容...

健康你我他／戴口罩阻絕過敏原 無氧運動增免疫力

一直以來我被過敏性鼻炎問題所困擾，曾經在學生時代動過治療手術。術後感覺呼吸有變順暢，但是早上起床的鼻過敏症狀還是沒有得到...

退休力／健走微調3動作 功效放到最大

不少人喜歡健走運動，也希望透過健走獲得更多的健康好處。運動教練田玉笛指出，對於樂齡族群來說，健走屬於低衝擊有氧運動，是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。