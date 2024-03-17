把握今天好天氣！彭啟明：準備迎接明天另一波鋒面大降溫

今天天氣好，白天暖熱，但晚間鋒面逐漸接近，北東要變天了。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，春寒料峭！好好把握現在，又要準備迎接明天另一波鋒面要大降溫了。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，北方逐漸有微弱鋒面建立，晚間逐漸靠近通過，但白天以前不太有影響，僅北部偶有零星短暫雨，都還是有陽光露臉，白天偏暖，全台普遍可達25度以上；晚間北部及東部雲量將隨鋒面通過增多、轉陰有短暫陣雨，中南部多雲或晴。

林孝儒指出，周一、周二受大陸冷氣團影響且環境水氣偏多，北部及東部陰有短暫陣雨，中南部影響小，多雲或晴，僅山區偶有些零星短暫雨。氣溫明顯下降轉冷，北部及東部高溫降至15-20度，低溫探12-14度，中南部高溫約20-25度，低溫約14-16度，都將有寒意。

林孝儒指出，周三、四大陸冷氣團持續影響，但乾空氣逐漸移入，環境轉乾，持續偏冷，轉晴時多雲天氣，屆時夜晚清晨再受輻射冷卻效應加強低溫現象，西部沿海空曠、近山平地或東部縱谷不排除有近10度或以下低溫發生。

林孝儒說，周四至周末大陸冷氣團減弱並漸轉為高壓迴流影響大氣環境，氣溫逐日回升轉暖，環境水氣也不多，預期各地以晴或多雲天氣為主，僅山區或東部偶有影響偏小降雨機會。