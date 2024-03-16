交通10微罪取消檢舉記點再掀爭議 路權團體明全台快閃抗議

行政院擬修法10項交通「輕微」違規不開放檢舉、記點，修正草案日前通過送立法院審議，路權團體痛批道安走回頭路，10多名交通界學者也齊聲表示反對。因再掀爭議，行人零死亡推動聯盟明天（17日）將發起全台7縣市發起串連快閃，23日也將赴立法院門口遊行，提出道路工程改善、退回法案等五大訴求。

甩行人地獄惡名，去年6月30日起，違規記點新制上路，擴大違規記點及檢舉項目；不過，職業駕駛團體不滿，認為過於嚴苛，指「檢舉魔人」橫行，影響生計，多次前往交通部抗議。

交通部長王國材日前接受網路媒體專訪時，拋出「微罪不記點」擬解套，行政院會隨即在7日通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，包括人行道、行人穿越道等臨停、不依順行方向或併排臨時停車、於身障車位違停等10項輕微違規項目，不開放民眾檢舉亦不予記點，並送立法院審查。

不滿草案即將闖關立法院審查，行人零死亡推動聯盟、台灣安全駕駛監督聯盟等路權團體11日召開記者會，宣布17日發起全台快閃。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧指出，透過記點制，才有機會汰除不適任駕駛；然而，當前修正草案內容均是危害道安相當程度違規，侵害弱勢用路人權益，為違規者大開後門，連身障者權益也犧牲。

她表示，捍衛行人路權，17日上午於台北、桃園、新竹、台中、高雄、台南、雲林，串連展開街頭快閃；3月23日也將在立法院門口舉辦集會遊行，五大訴求包括改善道路工程、規畫配套措施、改革駕訓教育、加強交通執法，以及退回修法草案，盼朝野立委擋下「修惡」。

不僅路權團體不滿，交通界學者也不認同。多名學者12日自主召開座談會，認為此次修正調整幅度過大，幾乎形同廢除去年實施調整，會中達8點共識，一致認為草案修正過於草率，不應以罰款金額定義微罪，一次性取消記點、檢舉恐喪失法治社會尊嚴。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙說，目前除了路權團體、身障團體以及學界，普遍認為此次修法草案，以1200元罰鍰以下為基準，一刀劃分，過於倉卒草率。

根據行人零死亡推動聯盟等路權團體規畫，明天上午10時，將串聯台北市、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、高雄市、台南市等7縣市發動快閃抗議，邀集民眾穿黑衣、舉手牌過馬路，主要訴求包括道路工程要改善、配套措施要規劃、回訓制度要建立、交通執法要改革、退回修法草案。

交通部日前回應則表示，本次修法是以工程改善，先替代監理執法手段，相關修法是屬在人行環境及停車問題改善優化前之權宜措施，並持續會同、促請地方政府務必依轄內道安防制需求，從源頭改善道路交通環境。

交通部指出，本次提案《道路交通管理處罰條例》修法，雖限縮部分輕微違規項目不予民眾檢舉，但不因此降低執法強度，亦不會有處罰漏洞；各類駕駛人如有違反道路交通管理規定的違規行為，均須處罰鍰，並依情節依條例規定，併受道路交通安全講習、吊扣或吊銷駕駛執照等處罰。