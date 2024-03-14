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兒福聯盟指遭虐死男童恐因「壓力掉4顆牙」 牙醫出面打臉

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導

北市1歲男童遭虐死，男童被發現時，牙齒掉落4顆，兒福聯盟執行長白麗芳指出，經詢問牙醫師等，男童恐是「因壓力而掉牙」；中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧表示，壓力僅會造成「磨牙」，不可能因為壓力而「掉牙」。示意圖／ingimage
北市1歲男童遭虐死，男童被發現時，牙齒掉落4顆，兒福聯盟執行長白麗芳指出，經詢問牙醫師等，男童恐是「因壓力而掉牙」；中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧表示，壓力僅會造成「磨牙」，不可能因為壓力而「掉牙」。示意圖／ingimage

北市1歲男童遭虐死，引發社會譁然，男童被發現時，牙齒掉落4顆，兒福聯盟執行長白麗芳指出，經詢問牙醫師等，男童恐是「因壓力而掉牙」。中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧表示，壓力僅會造成「磨牙」，不可能因為壓力而「掉牙」，且嬰幼兒因壓力磨牙的情形極為少見，1歲掉牙有高達9成的機率是「外力」引起。

黃耀慧表示，1歲的幼兒上下排的門牙通常都已經冒出來，上排4顆、下排4顆，第一次掉乳牙，約在孩子5到6歲的期間，一路換牙到12歲，1歲左右的孩子，乳牙尺寸小，且乳牙從根部生長，不太可能掉落，多數都是嚴重的外力，導致乳牙斷裂，整顆連牙根一起掉落是「極為少見」的情況，推測應是被拔牙，才可能連根拔起。

遭虐死的1歲男童，曾因4顆牙齒掉落，受到兒福聯盟關切，兒福聯盟當時諮詢牙醫師，得到恐是「壓力引起掉牙」而作結。黃耀慧表示，嬰幼兒確實會因為壓力而出現「磨牙」的反應，但再怎麼磨，也僅是傷害琺瑯質，牙齒高度變短，不可能整顆牙掉落，若當時有牙醫師可查看男童口腔，即可做出正確的診斷。

黃耀慧表示，牙醫師於臨床或多或少會遇到遭虐待的孩童，有些孩子一來，嘴唇周圍會有輕微的瘀傷，如果牙齒又有不明原因斷裂，幾乎可以推測是嚴重外力導致。牙齒的狀態，也能評估孩子營養是否足夠，營養不足的孩子，會出現「先天琺瑯質不全症」，排除先天疾病的因素，仍有先天琺瑯質不全症，則可判定與飲食營養有高度關係，背後也可能涉及兒虐問題。

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