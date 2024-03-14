響應綠色消費 愛買量販嚴選220項環境友善商品5.7折起 發送電子禮券、改用再生材質容器

友善環境從日常行動做起，愛買量販連續4年推出「永續食物」生活概念檔期，讓消費者日常採購也能輕鬆加入綠色行動，今年再推出220款相關商品促銷，更改包裝容器材質、發行電子採買金，多管齊下實現減碳，並宣布於3月23日週六20:30響應全球節能活動「Earth hour 地球一小時」，全台15間門市將關閉不必要的建築物外觀燈，力展永續決心。

即日起至3月26日，愛買量販嚴選友善飼養、友善農作耕法、產銷履歷、有機認證、無添加標章等安心商品，品類包括生鮮、烘焙、包裝米、沖泡飲品、雞蛋等，品項超過220款，最低5.7折起，包括產地直供的尖石有機高麗菜，每粒特價75元；低密度放養的台南產銷履歷虱目魚里肌，親民價109元，還有月賣上萬盒的嘉義玉女小番茄等。

愛買量販也響應綠色消費，發行電子券採買金，回饋消費者同時兼顧減碳環保，今年發行的2檔採買金活動已省下1,000萬張紙張，號召全民一起以綠色行動愛護地球。另外加碼綠色消費贊助金，透過愛買APP發送有機認證米/蛋、節能電風扇折價券，消費不限金額直接現折，現折總金額達220元。