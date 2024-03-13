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春暖花開埋死亡危機 全國高達200萬人為「這病」所苦

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民眾可於北榮中正樓1樓大廳，以互動體驗方式，了解嚴重氣喘的型別與治療方式。圖／台北榮總提供
民眾可於北榮中正樓1樓大廳，以互動體驗方式，了解嚴重氣喘的型別與治療方式。圖／台北榮總提供

春季到來，許多民眾上山賞花，但春暖花開的美景，隱藏誘發氣喘危機。依2022台灣成人氣喘臨床照護指引，全國約有2百萬人為氣喘困擾。台北榮總胸腔部臨床呼吸生理科主任周昆達說，若患者使用較多、較高劑量類固醇或其他藥物，才能有效控制症狀，或即便用藥後症狀仍難控制，都被歸類為嚴重氣喘，根據國外資料顯示，其中嚴重氣喘盛行率占氣喘病人的5%到10%。

氣喘是種常見也可能致命的呼吸道疾病，呼吸道長期發炎易導致反覆氣道阻塞，造成胸悶、喘鳴音、夜間咳嗽加劇等症狀，若患者呼吸道受刺激物影響，恐致呼吸困難、呼吸衰竭，甚至死亡。

台北榮總為提高大眾對嚴重氣喘的認知與關注，3月11至25日於中正樓1樓大廳舉辦『嚴重氣喘照護「型」動計劃』衛教策展與講座，民眾可於大廳參觀互動展覽，展期間的衛教講座，更邀請醫師現場分享正確的疾病知識。

台北榮總院長陳威明說，氣喘患者應與醫療專業團隊攜手訂立最適合個人的治療方案，進一步提升患者及其家屬對治療的信心。北榮副院長侯明志也說，希望透過本次衛教展，民眾可以透過互動體驗和專業講座，提高對嚴重氣喘的認識，並幫助更多的患者找到合適的治療方案。

周昆達說，氣喘治療初期，無論一般氣喘和嚴重氣喘患者，常會使用長效型支氣管擴張劑和吸入性類固醇。然而，嚴重氣喘的症狀複雜難以控制，且常影響生活品質，應及早進行相關血液檢測，確認氣喘類型並調整治療方案。

周昆達指出，氣喘患者可以經血液檢測「嗜酸性白血球」數值，當高於150cells/uL，即診斷為嗜酸性白血球型嚴重氣喘，嗜酸性白血球是白血球的其中一個種類，主要負責對抗感染和調節免疫反應，但過多的嗜酸性白血球，可能與過敏性疾病、寄生蟲感染、某些藥物反應等病理條件有關。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、北榮胸腔部主任陳育民說，嗜酸性白血球數量過多時，可能會導致呼吸道慢性發炎，引起氣管腫脹和狹窄 ，進而導致胸悶、咳嗽、哮鳴及呼吸困難等症狀，嚴重時可能需要急診或住院治療。

周昆達表示，若嗜酸性白血球數目偏高的嚴重氣喘患者，在治療後症狀仍無法控制，也有生物製劑可作為治療搭配選擇參考，建議嚴重氣喘患者應遵循醫囑，定期用藥不可擅自停藥，也應定期記錄病情變化，做好自我評估和預防措施，降低急性發作風險，實現更好的症狀控制。

北榮舉辦『嚴重氣喘照護「型」動計劃』衛教策展，期待以更貼近生活的方式，讓民眾了解嚴重氣喘型別與個別治療方式，進而建立正確的呼吸道健康觀念，促使民眾檢視自己和家人的健康；提醒患者若遵循醫囑用藥，氣喘仍無法控制，可能為嚴重型氣喘，期盼大眾參觀並參與本次展覽，共同護好呼吸道健康，迎接春日花季的到來。

北榮舉辦嚴重氣喘照護 「型」動計畫衛教展，期望提高國人對於嚴重氣喘認知。左起北榮副院長侯明志、院長陳威明、胸腔部主任陳育民、臨床呼吸生理科主任周昆達。圖／台北榮總提供
北榮舉辦嚴重氣喘照護 「型」動計畫衛教展，期望提高國人對於嚴重氣喘認知。左起北榮副院長侯明志、院長陳威明、胸腔部主任陳育民、臨床呼吸生理科主任周昆達。圖／台北榮總提供

患者 榮總 氣喘

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