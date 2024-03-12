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連吃3小時 王品「肉次方、和牛涮」免費延長用餐時間

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肉次方推出用餐時間延長優惠。圖／王品提供
肉次方推出用餐時間延長優惠。圖／王品提供

喜歡吃肉嗎？王品旗下的「肉次方」、「和牛涮」針對肉食愛好者，即日起限時推出「延長用餐時間」方案，指定時段與門市，可享用餐時間延長1～1.5小時，讓民眾盡情享用3小時。另外「青花驕」針對指定門市，也可享用餐加贈「牛培根或特選豬梅花」。

「和牛涮」過去針對週一至週四的「下午14:00後」、「晚間20:00後」兩個指定時段，推出用餐時間延長方案。即起再新增「週五」，讓週一至週五的指定時段，用餐時間均可從1.5小時延長至3小時。消費頂級和牛套餐，再加送「極上和牛鞍下」吃到飽。針對「高雄夢時代店」，不論平日或假日，均可享指定時段用餐延長至3小時的優惠。

主打燒肉吃到飽的「肉次方」，針對板橋捷運江子翠店、台中文心崇德店、台中文心五權西店、台南府前店等指定門市，自即日起至3月28日期間的週一到週四，2人以上同行，下午14:00到店用餐，用餐時間可從2小時升級為3小時，讓民眾用餐時間更充裕。

即日起至3月29日期間，平日不限時段，至青花驕台中公益、台中崇德、高雄裕誠及高雄台鋁等4間門市用餐，出示指定活動畫面，可加贈「牛培根」或「特選豬梅花」1份。

和牛涮。圖／王品提供
和牛涮。圖／王品提供

吃到飽 燒肉

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