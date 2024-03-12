快訊

鴻海爆量點火、散熱族群強勢 台股上漲188點收19,914點 台積電漲4元

惡保母虐死1歲男童…友人不忍公布LINE對話紀錄：社工真的有訪視？

力積電技轉晶圓製造為何選印度？一表看台科技業布局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團北上總統府陳抗 籲林佳龍兌現不蓋晶鼎焚化爐承諾

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
反晶鼎焚化爐自救會與數個環團今北上抗議反對興建晶鼎焚化爐，並至總統府遞交陳情書。記者胡瑞玲／攝影
反晶鼎焚化爐自救會與數個環團今北上抗議反對興建晶鼎焚化爐，並至總統府遞交陳情書。記者胡瑞玲／攝影

經濟部規畫在彰濱工業區增設2座焚化爐，但當地居民憂心加劇空汙問題，加上彰化為農業大縣，焚化爐卻蓋在畜牧場旁，恐有食安風險；環團指出，總統府秘書長林佳龍公開承諾不會蓋焚化爐，卻說到做不到，呼籲林佳龍及經濟部立即取消晶鼎焚化爐14日的公開說明會，「否則不排除有流血衝突」。

經濟部為解決事業廢棄物問題，以BOT方式交由晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建彰濱資源化處理中心（焚化廠），並增設2座焚化爐，主要處理汙水處理廠汙泥及一般事業廢棄物，但因彰化縣目前已有9座焚化廠，若再增建，彰化縣將迎來第10、11座焚化廠，引來當地居民、環團、醫界等抗議，並數度北上陳情。

反晶鼎焚化爐自救會與數個環團今再北上陳抗，並至總統府遞送陳情書。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，林佳龍今年1月曾數次公開承諾彰化縣確定不會蓋焚化爐，但如今卻說到做不到。

施月英指出，業者將在3月14日舉辦公開說明會，完成會議程序後就能向縣府申請各項雜建照的開發許可證，後續業者只要不斷補件審查，最終焚化爐還是會興建，呼籲林佳龍應立即兌現彰化不蓋焚化爐政治承諾，宣布取消14日的說明會，否則「不排除有流血衝突」。

酪牛養殖戶、反晶鼎焚化爐自救會長黃常禎說，環境汙染不僅會造成人體健康傷害，也會影響乳牛飼養及優質牛奶的生產；彰化區漁會代表洪清山表示，芳苑是文蛤生產重鎮，卻因六輕、中火及各種空汙，讓文蛤愈來愈難養，100顆只能收成20顆優質文蛤，「想到就欲哭無淚」。

福興鄉民代表黃怡雯說，從彰化縣廢棄物處理需求面來看，若加上晶鼎焚化爐，彰化焚化量就會超過彰化縣廢棄物產生量的2倍，認為根本就不需要蓋這麼多焚化爐。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，彰化縣文蛤產量為全台第三、彰化縣農業產值全台第三，年產量高達28萬公噸，其中青蔥、花椰菜年產量為全台第一，而本計畫鄰近地區包含8個酪農畜牧場，質疑不應把高汙染的焚化爐蓋在此，恐有食安風險疑慮。

記者會後，環團10人代表也前往總統府遞交陳情書。自救會及環團呼籲，林家龍應立即兌現不蓋晶鼎焚化爐承諾，並取消晶鼎焚化爐14日的公開說明會，以表誠信。

反晶鼎焚化爐自救會與數個環團今北上抗議反對興建晶鼎焚化爐，並至總統府遞交陳情書。記者胡瑞玲／攝影
反晶鼎焚化爐自救會與數個環團今北上抗議反對興建晶鼎焚化爐，並至總統府遞交陳情書。記者胡瑞玲／攝影
反晶鼎焚化爐自救會與數個環團今北上抗議反對興建晶鼎焚化爐，並至總統府遞交陳情書。記者胡瑞玲／攝影
反晶鼎焚化爐自救會與數個環團今北上抗議反對興建晶鼎焚化爐，並至總統府遞交陳情書。記者胡瑞玲／攝影

廢棄物 彰化 林佳龍 焚化爐 總統府

延伸閱讀

彰化晶鼎焚化爐周四將開說明會 藍議員酸：中央選前話術果然跳票

彰化居民北上反晶鼎焚化爐 赴總統府遞交陳情書

巨蛋政治學／盧秀燕獨力造蛋 阿妹可唱「10天10夜」 孵出2028總統夢？

【重磅快評】加碼打盧秀燕 林佳龍忘了自己做過的事？

相關新聞

日本過馬路見這幕…他喊「應仿效」 一票人卻搖頭：台人已世界快

台灣的交通制度常被人詬病，更有著「行人地獄」的稱號。一名網友分享他在日本觀察到的現象，就是行人與車輛會互相禮讓，他認為台灣也應該仿效。沒想到貼文曝光後，引起留言區熱烈討論，其中有不少網友不認同。

紅辣椒粉遭北市衛局驗出禁用農藥克美素 小磨坊回應了

蘇丹紅辣椒粉食安風波，「中鏢」產品不少且不乏知名廠商。辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受此風波影響，但台北市衛生局今...

吃了個寂寞！85元的蔬菜炒泡麵「不如自己泡」 網笑：好歹加個蛋

不少人半夜肚子餓時，會選擇外送到家。日前有一名網友上網發文抱怨，他表示半夜肚子餓，叫了一碗蔬菜炒泡麵，驚見內容物少得可憐，讓他深感後悔，早知自己泡。引發網友熱議。

好市多進口羅勒醬檢出致癌農藥 食藥署改採100%逐批驗

又有食品檢出致癌農藥，衛福部食藥署今天公布，好市多從美國進口的自有品項「羅勒調味醬」，檢出致癌農藥「環氧乙烷」，673....

環團北上總統府陳抗 籲林佳龍兌現不蓋晶鼎焚化爐承諾

經濟部規畫在彰濱工業區增設2座焚化爐，但當地居民憂心加劇空汙問題，加上彰化為農業大縣，焚化爐卻蓋在畜牧場旁，恐有食安風險...

跨境購物要繳稅？ 綠委指為詐騙退款

跨境購物被詐騙，應該退關稅！民進黨立委鍾佳濱12日指出，跨境購物被詐騙，雖然可以退貨款，但不能退關稅，盼財政部關務署能退關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。