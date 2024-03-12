環團北上總統府陳抗 籲林佳龍兌現不蓋晶鼎焚化爐承諾

經濟部規畫在彰濱工業區增設2座焚化爐，但當地居民憂心加劇空汙問題，加上彰化為農業大縣，焚化爐卻蓋在畜牧場旁，恐有食安風險；環團指出，總統府秘書長林佳龍公開承諾不會蓋焚化爐，卻說到做不到，呼籲林佳龍及經濟部立即取消晶鼎焚化爐14日的公開說明會，「否則不排除有流血衝突」。

經濟部為解決事業廢棄物問題，以BOT方式交由晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建彰濱資源化處理中心（焚化廠），並增設2座焚化爐，主要處理汙水處理廠汙泥及一般事業廢棄物，但因彰化縣目前已有9座焚化廠，若再增建，彰化縣將迎來第10、11座焚化廠，引來當地居民、環團、醫界等抗議，並數度北上陳情。

反晶鼎焚化爐自救會與數個環團今再北上陳抗，並至總統府遞送陳情書。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，林佳龍今年1月曾數次公開承諾彰化縣確定不會蓋焚化爐，但如今卻說到做不到。

施月英指出，業者將在3月14日舉辦公開說明會，完成會議程序後就能向縣府申請各項雜建照的開發許可證，後續業者只要不斷補件審查，最終焚化爐還是會興建，呼籲林佳龍應立即兌現彰化不蓋焚化爐政治承諾，宣布取消14日的說明會，否則「不排除有流血衝突」。

酪牛養殖戶、反晶鼎焚化爐自救會長黃常禎說，環境汙染不僅會造成人體健康傷害，也會影響乳牛飼養及優質牛奶的生產；彰化區漁會代表洪清山表示，芳苑是文蛤生產重鎮，卻因六輕、中火及各種空汙，讓文蛤愈來愈難養，100顆只能收成20顆優質文蛤，「想到就欲哭無淚」。

福興鄉民代表黃怡雯說，從彰化縣廢棄物處理需求面來看，若加上晶鼎焚化爐，彰化焚化量就會超過彰化縣廢棄物產生量的2倍，認為根本就不需要蓋這麼多焚化爐。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，彰化縣文蛤產量為全台第三、彰化縣農業產值全台第三，年產量高達28萬公噸，其中青蔥、花椰菜年產量為全台第一，而本計畫鄰近地區包含8個酪農畜牧場，質疑不應把高汙染的焚化爐蓋在此，恐有食安風險疑慮。

記者會後，環團10人代表也前往總統府遞交陳情書。自救會及環團呼籲，林家龍應立即兌現不蓋晶鼎焚化爐承諾，並取消晶鼎焚化爐14日的公開說明會，以表誠信。