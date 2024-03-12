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健康主題館／打呼不代表熟睡 小心睡眠呼吸中止症

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
睡覺時打呼，可能會出現夜尿、睡眠品質不好等症狀。圖／123RF
睡覺時打呼，可能會出現夜尿、睡眠品質不好等症狀。圖／123RF

肥胖、男性、心血管疾病患者，是患病高危險群

● 助眠、肌肉鬆弛藥物，可能誘發睡眠呼吸中止症

睡個好覺很重要，但倒頭呼呼大睡未必是好事！不少人睡覺時會打呼或打鼾，恐是罹患「睡眠呼吸中止症」的前兆。汐止國泰醫院耳鼻喉科主治醫師尹丹桂表示，約6、7成的人會有睡覺打呼問題，但如果是肥胖者、心血管疾病患者等特定族群，容易發生睡眠呼吸中止症。

睡覺時會打呼或打鼾，有些人可能會出現夜尿、淺眠、睡眠品質不好等症狀，有人會難以呼吸、感到窒息，「枕邊人」被吵到引起糾紛等狀況。尹丹桂指出，打呼只是症狀，代表上呼吸道的鼻腔到喉部聲帶一段較為狹窄，可能是扁桃腺肥厚、舌頭往後掉、肥胖，或是女性更年期後肌肉鬆弛引起。

雖然依照打呼程度不同，不一定需要處理，但重點在於是否發生睡眠呼吸中止症，或造成缺氧。尹丹桂說，打呼幾乎要靠旁人發現提醒，自身平常較難觀察到。依據國外調查睡眠呼吸中止症盛行率，約2%至4%民眾受此所苦。

睡眠呼吸中止症 發生率約3%

尹丹桂表示，睡眠呼吸中止症發生率約3%，男性比女性多，好發於肥胖、脖子粗、身體質量指數（BMI）27以上、年齡40歲以上，或是有心血管疾病、缺血性中風等慢性病患者。建議民眾如果有疑慮，可到醫院做「睡眠檢查」來確認是否有睡眠呼吸中止症，若一個小時打呼沒有超過5次，對身體負擔並沒有那麼大，就不一定需要治療。

睡眠檢查需要民眾在醫院睡一晚，透過身上貼偵測儀器、心電圖、腦波等多項生理檢查的綜合參數，來評估缺氧狀況、打呼次數等，得出「睡眠呼吸中止指數（AHI）」，依照分數分成輕度（每小時5至15次）、中度（每小時15至30次）及重度（每小時30次以上）。尹丹桂說，頸動脈狹窄者有睡眠呼吸中止症的比率較高，可能跟中樞型的睡眠呼吸中止症有關，但是否跟血管變化有關，仍未有明確定論。

透過睡眠檢查 才能找出原因

尹丹桂表示，部分心臟科病人如果是年輕患者、血壓控制不好或是有肥胖等問題，會轉介到耳鼻喉科針對上呼吸道進行評估，透過睡眠檢查確診是否有睡眠呼吸中止症。若有的話，心臟疾病及睡眠呼吸中止症必須一起治療，心臟科會進一步確認血壓、頸動脈等狀況，否則血壓會愈來愈難控制。

一名20多歲男子BMI已達33（屬於中度肥胖），到門診接受睡眠檢查，睡眠呼吸中止指數每小時高達53次，屬於重度睡眠呼吸中止症。尹丹桂說，患者先接受上呼吸道檢查，沒有上呼吸道肥厚問題，因此建議患者積極減重並控制過敏，避免肥胖造成未來手術成功率降低。患者減重10公斤後，缺氧指數也下修到47次，雖然離標準仍有距離，但已讓睡眠品質獲得改善。

改善睡眠呼吸中止症，尹丹桂指出，常見使用呼吸器治療，但會有額外管線在體外，不是每個患者都可以接受；或是施行懸壅垂顎咽整型手術（UPPP），也並非每個人都適用，尤其會考量太胖會降低手術成功率，因此建議先減重再手術。

睡眠呼吸中止症沒有有效藥物可解決，服用助眠藥物會使得呼吸道肌肉更鬆弛，誘發睡眠呼吸中止症，反而睡不好。尹丹桂表示，有時因為鼻過敏鼻塞會使用鼻塞劑或抗組織胺，或是肌肉痠痛使用助眠效果的肌肉鬆弛藥物，亦或是喝酒讓肌肉放鬆等，都容易引起睡眠呼吸中止。建議民眾求診要回歸問題本身，例如身心科解決焦慮睡眠問題等。

7招預防睡眠呼吸中止症

1.睡前不要做激烈活動，不要看書及電視。

2.養成良好的睡眠習慣，在床上不做睡眠以外的任何活動。

3.維他命B6和鉀離子多的食物有助睡眠，例如鮭魚、鮪魚、香蕉。

4.養成運動習慣，避免肥胖。

5.厚窗簾阻絕光線，有助入睡。

6.側睡睡姿，較不會引起呼吸道阻塞。

7.睡前避免喝酒及服用安眠藥。

資料來源／元氣網疾病百科

患者 睡眠 肥胖

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