肥胖工作效率差？醫師講真話 正妹甩肉50公斤重拾自信
據統計，台灣18歲以上成年人，每2人就有1人過胖，有人因為過胖而求職不順，甚至還引發疾病，義大醫師透露曾有大卡車司機因肥胖罹患睡眠中止症，睡眠品質不佳讓他開車開到一半「斷電」險釀事故。還有正妹因為肥胖求職不順，身心俱疲，直到成功減重52公斤重拾自信，獲得老闆重用。
據國健署統計，近年台灣成人過重及肥胖率已攀升到50.3％，等於每兩個成人中就有一人過重！義大大昌醫院外科副院長宋天洲醫師表示，大多肥胖病人同時患有睡眠呼吸中止症，不良的睡眠品質進而影響工作上的表現，甚至可能講話到一半就隨時「斷電」。
他就曾遇過職業是大卡車司機的個案，在開車中途直接睡著，險些釀成意外，因此肥胖者工作效率差的刻板印象可能其來有自。
在義大醫院成功甩肉52公斤的劉小姐，本身也是一位10年資歷coser，她透露，過去因為自己的外貌而感到焦慮與自卑，擔心別人的眼光與言語拚命減重，卻落入節食、暴食、催吐的恐怖循環，身心靈都很不健康，「胖胖時只要去求職面試，老闆對我的第一印象都是效率不好還會擋路。」
劉小姐原為百公斤級病態性肥胖者，透過手術成功減重，如今變瘦後不僅面試時不僅更有自信，也更容易獲得對方信任，還培養了運動和正確飲食習慣。她也鼓勵有肥胖困擾的人不要害怕尋求正規醫療幫助，並讓社會大眾以疾病的角度看待肥胖、撕去負面標籤。
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