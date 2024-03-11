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公立醫院不漲掛號費能定錨？ 民團悲觀
衛福部以回歸市場機制為由，取消醫療院所掛號費參考上限，引發爭議。衛福部長薛瑞元昨表示，開放掛號費參考價上限，不代表一定會漲價，許多公立醫療機構都不漲價，就會產生定錨作用，其他醫療院所擔心病人流失，也不會喊漲價。對此，民團悲觀以對，消基會、醫改會這一、兩年將嚴密調查掛號費調漲情事。
民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，全國八成醫療機構為私立機構，公立醫院僅占二成，「這要如何產生定錨作用？」衛福部太小看市場機制，醫療政策及費用不能靠人性。
滕西華表示，醫療費用愈來愈貴，這已是現在進行式，這次取消掛號費參考範圍，將是醫療自費市場不受管制的「破口」，可能引發嚴重「破窗效應」，醫療自費市場愈來愈大，衛福部無力管理，影響民眾就醫權益。
「公立醫療機構不漲價的定錨作用，我沒有那麼樂觀。」消基會董事長吳榮達說，近期已有很多私人診所調漲掛號費，這已是趨勢，消基會和醫改會達成共識，將持續調查確認各層級醫療院所是否漲掛號費、漲幅多少、是否為普遍現象。
醫改會秘書長林雅惠說，掛號費是就醫的入場卷，希望衛福部依醫療院所經營成本及民眾可負擔下，訂定掛號費參考範圍，讓大家有所依循；這次衛福部貿然取消參考範圍，也取消地方衛生局掛號費「備查」措施，嚴重衝擊民眾醫療、健康。
「民眾關心的是掛號費多少才是合理範圍。」林雅惠說，衛福部取消參考範圍又不願意訂定新的收費範圍，還要求公立醫院不要漲價，「真的令人不解」，顯得取消政策是「反反覆覆」，沒有進行任何評估。
據統計，今年一月北市衛生局接獲一百家醫療院所申請掛號費調漲，僅僅一個月申請家數為去年一整年二○○家的一半，林雅惠表示，掛號費爭議仍在高峰，等風頭過了勢必有更多醫療院所調漲掛號費。
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