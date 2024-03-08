來趟台北春天野餐 參加指定遊程拿限量野餐墊

春暖花開的3月，台北市觀傳局在3月16日於大安森林公園舉辦「台北花伴野餐」，與特約旅行業者合作推出套裝行程，民眾只要參加指定專屬遊程，就有機會獲得活動限定野餐墊，同時，在3月15日入住北市合法旅宿並上網登錄，也有機會獲得限量環保餐具組。

觀傳局表示，攜手11家旅行社業者，精選多條台北花季專屬遊程的「台北花伴野餐旅行趣」活動，參加民眾有機會獲得限定野餐墊，這次也與飯店業者合作，像是台北晶華酒店、福容飯店台北一館等，都以食材、菜色及擺盤，打造出春意盎然氛圍。

此外，民眾只要在3月15日入住台北市合法旅宿，並到活動官網進行線上登錄，前100名可在3月16日「台北花伴野餐」活動當日，於服務台出示住宿發票或訂房序號與身分證明文件，兌換限定環保餐具組，每人每房限兌換1份。

觀傳局表示，「台北花伴野餐」也和華元野菜園打造零食包，外包裝為粉色櫻花色調，於3月6日起在全台7-11門市開賣，活動當天填寫問券、自備環保餐具等條件，上傳打卡即可免費兌換。