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健康你我他／中年運動不輟 擺脫惱人鼻病

聯合報／ 文／方竟曉（桃園楊梅）
與其吃藥傷身，不如起而運動。圖／方竟曉提供
與其吃藥傷身，不如起而運動。圖／方竟曉提供

從小我就鼻子過敏，早上起床後，流鼻涕、打噴嚏已是家常便飯，若再伴隨鼻塞，真的非常難熬，嚴重時甚至只能以口呼吸，所以學生時代的我經常飽受鼻子過敏的煎熬。

為了治好鼻子過敏，父親常帶我四處求診，北至台北大醫院耳鼻喉科，南到彰化小診所，只要聽說哪裡的藥有效，必定前去求診，因此我從小便成了藥罐子。此外，我也試過打針、鼻噴劑，以及諸如鼻孔塗抹綿羊油等偏方，或許短期內有療效，但畢竟治標不治本，過陣子依舊復發。

大學時，聽說惟有改變體質才能舒緩鼻子過敏，於是我選擇以慢跑為主的運動，雖然開始時氣喘如牛，經由不斷的練習，體力逐漸提升，不僅感冒的次數大幅減少，早上起床後，流鼻涕、打噴嚏的惱人症狀亦減輕，這正是體質改變的最佳明證。

進入社會後，因為運動次數減少很多，鼻病再次於中年後如影隨形，2020年新冠肺炎病毒肆虐，另一半建議我們不妨帶著5歲的女兒健行爬山，從2021年開始，3人健走北台灣、南投及雲嘉諸多小百岳及步道，直至今日，已是欲罷不能。

經過這幾年下來，除了季節交替時過敏偶爾發作外，我已很少感冒，健走數小時已是家常便飯，比起從前，體力顯然大有進展。奉勸為鼻病困擾的諸君，當知與其吃藥傷身，不如起而運動。

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