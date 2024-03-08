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非聽不可／視力疾病的預防與保健
視力疾病的預防與保健
肺癌的預防與治療
主講：基隆長庚醫院眼科主任莊蘭馨、台北榮總胸腔外科主任許瀚水
時間：3月9（六）上午10時至12時、下午2時至4時
地點：新北市立圖書館演講廳(新北市板橋區貴興路139號3樓)
洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會、02-2953-7868新北市立圖書館
2024聽見愛
視障二胡演奏家張明雄
關懷病友巡演音樂會
時間：3月18日（一）上午10時30分至11時30分
地點：台安醫院醫療大樓一樓大廳(台北市八德路2段424號)
洽詢：02-27718151轉2878或2891
軟組織肉瘤藥物治療
抗癌營養照護面面觀
主講：台大腫瘤醫學部醫師陳偉武
台大營養室營養師馮馨醇
時間：3月14日（四）下午2時至4時
地點：台大兒醫大樓B1第一會議室
台北市中正區中山南路8號
洽詢：02-2356-2098
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