快煮壺3大使用NG行為注意 「吃電怪獸」這些家電都上熱搜

文／吳宜臻

飲水機、快煮壺、熱水瓶，你覺得哪一個最好用？有網友懊惱上社群求救，表示家中一定要有冰水可以喝，因此考慮加裝飲水機，但是擔憂光是保養及換濾心就划不來了，讓他忍不住好奇發問「家裡裝飲水機cp值低嗎？」，貼文一出網友反應兩極，《房產溫度計》也觀察近三個月內「吃電家電」的熱門關鍵字，揭曉大家都在討論些什麼。

image source：PTT

一派網友認為可以隨時有冰水喝就是方便，「買免換濾心的那種」、「在家裡用還講CP值，用了你就回不去了」、「不用像傳統那樣煮開水就是開心呀！」「貴的傷荷包，便宜的有怪味」。網友認為只是為了喝冰水的話，其實單靠冰箱就能滿足，「如果只是要喝冰水不需要 ，換濾心其次」、「買逆滲透自己裝水放冰箱」、「冰水用冰箱處理就好」、「冰箱會製冰，少量熱水加大量冰塊適合你」；另一派勸退的理由，則是認為飲水機為了維持溫度相當耗電，並建議其他替代方案，「快煮壺加保溫瓶，飲水機不好清潔」、「快煮壺+白牌RO，便宜實用」、「CP值很低，快煮壺把飲水機廢了」。

快煮壺3大NG行為要注意！「吃電家電」最新熱門關鍵字揭曉

日前《台電電力粉絲團》分享，快煮壺是喝熱水的節能好選擇，不僅能快速加熱，還不用像電熱水瓶一樣需要持續供電，不過台電也提醒民眾，快煮壺屬於高功率家電，使用時有3大NG行為要特別注意，以防發生火災、觸電等風險。

NG行為1：讓底座和壺底接觸水分

使用快煮壺通電煮水之前，請確保壺底和底座保持乾燥，另外清潔過程中，切記不能直接用水沖洗壺身外部或底座，以防水分入侵造成短路問題。

NG行為2：先通電再加水

將快煮壺連接電源之前，務必先將水加入壺內，以防止空燒導致的故障及安全隱憂問題。

NG行為3：使用延長線進行加熱

快煮壺的耗電量和功率消耗相對較高，台電建議使用時應該連接到專用的迴路插座上，避免電路超出負荷造成危險。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

除了飲水機相當耗電外，還有哪些家電是網友認為的吃電怪獸呢？《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三個月內（2023/12/07~2024/03/05）討論「吃電家電」，網友在探討電暖器、壓縮機、電鍋、除濕機、冰箱、熱水器、冷氣外，也有網友在討論插頭、老舊、清潔、溫度等熱門關鍵字，網友表示「舊式冷氣最耗電」、「太老的電器非常耗電」、「老舊家電很耗電，也更容易起火，該換就換了吧」，隨手將不用的電器插頭拔除、定期檢視及清理家中電器也相當重要，這樣簡單的舉動不僅能省電，同時也大幅提升家庭安全。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月07日至2024年03月05日。