長榮航空桃園-愛媛松山今啟航 台日「嘉明君」撞名同框

疫後旅運復甦，國人熱衷赴日旅遊，長榮航空今天桃園-愛媛松山直飛航班再度啟航，即起提供每周2班飛航；3月20日至4月30日賞櫻旺季，增為每周4班。長榮航空總經理孫嘉明今也搭乘該班機共同飛抵，並與愛媛縣廳吉祥物守護者「嘉明君」同框合影，笑稱「同名」可見緣分很深。

今天上午班機抵達愛媛松山機場後，愛媛縣廳也在愛媛機場舉辦慶祝儀式，由愛媛縣知事中村時廣、孫嘉明共同主持，另邀請等人與會台北駐大阪經濟文化辦事處副處長陳振宗、台灣觀光協會大阪事務所長洪維良等人，共同拉彩球慶祝，祝賀啟航儀式成功。此外，愛媛縣廳吉祥物「蜜柑狗狗」、守護者「嘉明君」 也現身迎接班機到來。

孫嘉明致詞表示，2017年起，長榮航空在春天賞櫻、秋天賞楓期間，即以包機形式飛航愛媛松山；2019年7月18日起，由包機改為定期航班，後因疫情衝擊暫時停飛。

他說，看好四國地區市場潛力，今天長榮航空再次順利啟航，於3月20日至4月30日賞櫻旺季，航班將由每周2班（周三、周日）增為4班（周三、周四、周六、周日）。

孫嘉明也笑稱，他與愛媛縣廳吉祥物守護者「嘉明君」同名，可見與愛媛松山緣分很深。

中村時廣致詞表示，感謝長榮航空決定復航愛媛-松山航線，愛媛縣廳會持續加強縣內觀光資源，吸引外國旅客來訪。他也提及，台北航線復航後，加上原本已有的首爾航線、釜山航線，愛媛松山機場將有最高紀錄的每周12班國際定期航班。

會後中村時廣接受媒體聯訪時，他也分享過去多次來台經驗，不僅在台騎腳踏車趴趴走，連著名的「九彎十八拐」也闖關；中村時廣還應媒體要求，現場還高歌拿手歌曲《愛拚才會贏》，音色悅耳，音準到位，令現場媒體驚艷，氣氛熱絡。

長榮航空指出，愛媛縣為日本四國最大都市，有豐富觀光資源，如3000年歷史的「道後溫泉」，以及自江戶時代保留至今的「松山城」，皆被米其林指南評選為二星級景點。

其次，無論是走進「神隱少女」中湯婆婆的湯屋、亦或是 2014 年被美國知名媒體 CNN 選為「世界最棒的自行車路線之一的瀨戶内島波海道，都是民眾體驗愛媛獨特魅力的最佳去處。

長榮航空指出，桃園-愛媛松山航線以空中巴士 A321-200 機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙。