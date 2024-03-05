Uber Eats結帳不掛點 限時輸入這關鍵字滿額折30元

外送平台Uber Eats今日一早發生大當機，只要結帳就會出現「系統發生錯誤，請再試一次。」的訊息框，據網友回報，故障超過1小時都還未修復，適逢早餐餐期熱門時段，讓許多網友直呼「點不到早餐，好餓喔！」

對此系統異常狀況，Uber Eats表示，早上暫時出現系統異常之後，已在午前快速修復完成。觀察到許多網友喊點不到早餐的失落，平台提供限時24小時的限量優惠，希望帶給早上理智斷線的消費者一些安慰。

限時優惠自3月5日17:00起至3月6日17:00，限時24小時，只要在Uber Eats App上輸入「24小時限時點」，美食外送/外帶單筆訂單消費金額滿199元（指扣除外送費、服務費、其他相關費用及使用其他優惠折抵後的商品小計金額），可享30元優惠折抵，每個帳號限使用1次，數量有限，兌完為止。