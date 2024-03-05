麻疹北北桃都需要戒備 羅一鈞呼籲民眾勿搶打疫苗

我國今年累計7例麻疹，比起過往四年同期都還要高。疾管署發言人羅一鈞表示，雖然目前本土傳播風險上升，但是目前麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）自費疫苗存量有限，呼籲民眾避免搶打疫苗，把存量留給高風險醫護人員。

我國今（2024）年累計7例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例本土病例中，4例同屬一起群聚事件（含指標個案）；另外2例為境外移入病例，感染國家均為馬來西亞。羅一鈞表示，中央著重整體疫情以及疫苗調度等問題，而地方則是負責傳染足跡讓民眾了解。

羅一鈞說，以往麻疹高峰期落在3、4月預計未來還需要硬戰本土分顯，目前主要應變方式是加強醫療院所緊覺性以及通報四度，另外也需要檢視是否有免疫力不完整的醫護人員。

本土病例中4例在新北中和、1例在新北永和，羅一鈞表示，疾管署有跟衛生局合作，希望讓當地醫療院所醫護人員有免疫力不足的狀況可以優先接種，會協助調度自費市場疫苗。北北桃為一日生活圈，麻疹傳播力高，同一個空間就可能被感染，北北桃都需要戒備。

惟羅一鈞表示，國內麻疹疫苗存量有限，疾管署會是緊急需求狀況跟GSK、MSD兩藥廠協調進口更多疫苗量，現在仍在等待回報進貨時程。考量進貨時程，雖然有麻疹風險，但仍希望民眾不要搶打疫苗，導致顧此失彼，希望優先留給醫護人員接種，以面後續出現缺貨狀況。

另外，截至目前國內學齡前幼童（2013-2017年出生世代）第1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種率為98.7%，仍有約1萬3千名幼兒尚未完成第1劑MMR疫苗接種，提醒家長家中如有滿1歲或滿5歲幼童尚未按建議接種時程完成第1劑或第2劑MMR疫苗接種者，請儘速帶至當地衛生所或合約院所完成疫苗接種，以建立免疫力，有效降低感染風險，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區，相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。