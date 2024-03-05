展望春季 氣象署：3月仍有冷氣團 聖嬰事件將回復正常

展望台灣春季天氣，中央氣象署今天指出，預估3月至5月氣溫正常至偏暖，雨量正常至偏少；3月也仍有冷氣團南下影響機率。因春季天氣系統變化較快，因此5月梅雨季降雨量預報不確定程度高。此外，另聖嬰事件有減弱趨勢，預估春季過後回復正常。

中央氣象署上午舉行2024春季展望記者會。中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，過去一季（2023年12月至2024年2月），台灣平均氣溫相較於氣候平均值為「偏暖」，冷暖交替快、變化幅度大，期間共受六波強烈大陸冷氣團或寒流影響，影響期間氣溫明顯偏低，其餘時間溫度則偏暖；降雨方面，全台雨量、雨日明顯偏少，降雨量則接近氣候平均值六成。

陳怡良表示，目前聖嬰事件有逐漸減弱趨勢，預估春季過後，將逐漸回復正常。依據中央氣象署、各國數值模式資料綜合研判，今年3至5月平均氣溫，以「正常至偏暖」機率較大；降雨方面，預估3至4月的雨量為「正常至偏少」，5月進入梅雨季，降雨量預測尚有頗高不確定。

陳怡良提醒，3月仍有冷氣團南下影響機率；3至4月，台灣西部、金門及馬祖常有局部濃霧出現，留意交通往返。此外，過去一季雨量明顯偏少，且春季仍是全年雨量相對較少季節，籲請珍惜水資源。