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延遲登機後睡2小時午覺還在桃機 謝金河：台灣機場建設落後

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
桃園機場南跑道前天起整修，因受單跑道運作影響大塞機，許多航班延誤。聯合報系資料照片
桃園機場南跑道前天起整修，因受單跑道運作影響大塞機，許多航班延誤。聯合報系資料照片

桃園國際機場南跑道年度歲修，只能仰賴北跑道起降，前天起多架班機起降，地面天空都在排大塞機，延誤改時，部分甚至轉降松山及高雄，昨天不少民眾繼續受班機延誤影響，抱怨連連，對台灣機場建設落後非常無奈，大罵桃機及交通部，桃機後來提前至昨晚9時起恢復雙跑道。

財信傳媒董事長謝金河也是桃機塞機的受害者，他今天在臉書表示，他最近跟東元電機會長黃茂雄等人去印度考察，選擇坐泰航，在泰國曼谷機場過境，在印度班加羅爾機場入境。在桃園國際機場上飛機，比預期登機時間晚了近一小時，坐上飛機後，為了等待排隊起飛的班機，又等了近兩小時。

謝金河說，坐上飛機，他趁機睡了一個午覺，起來以為飛機已經到了曼谷，飛機仍在桃園機場，原來桃園機場只剩一個跑道，飛機在機場打結了。這些年，台灣經濟力大有進展，不過機場建設落後，也許這是未來賴總統施政很好的著力點。

反觀泰國和印度的機場，謝金河指出，泰國曼谷的Suvarnabhumi機場非常大，已是國際重要轉運中心。過去很多國際線班機都在香港轉機，現在泰國愈來愈有競爭力。等待飛機的空檔，在曼谷入境的機場大廳，單程走一段就超過一公里，可看出泰國政府為拚觀光，在經營機場的用力。

他表示，到了班加羅爾機場已經是深夜時分，這個時候的Kempegowda機場燈火通明，機場建設委託國際知名設計師設計，走出通關出境大廳，彷彿置身大型現代化的賣場，機場服務也很有效率，一大團團員很快拿到行李。

謝金河指出，國家競爭力從機場開始，台灣的桃園機場是蔣經國十大建設留下的建設，這些年台灣努力想成為亞太營運中心，但機場建設相對落後。泰國及印度都蓋出國際化、現代化機場，台灣也許該想想蔣經國十大建設40年後，我們需要什麼樣的新十大建設？

曼谷 桃園機場 泰國

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