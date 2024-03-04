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南跑道歲修風波今晚9時恢復開放 桃機：優先完成主跑道

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃機晚間表示今晚9時起，開放恢復雙跑道運作。翻攝／桃園國際機場飛機起降即時影像
桃機晚間表示今晚9時起，開放恢復雙跑道運作。翻攝／桃園國際機場飛機起降即時影像

桃園國際機場南跑道3日起年度歲修，期間僅靠北跑道起降，班機大亂，民怨四起。桃機、交通部上午坦言影響超乎預期，緊急宣布於深夜12時前提前完畢；桃機晚間表示，今晚9時開放恢復雙跑道運作，以主跑道為優先完成部分，較原訂目標提前19小時完工。

桃機晚間指出，就南跑道關閉歲修影響航班情形，除積極調度到離場航班外，經檢討施工項目、順序並積極趕工，今晚提早完成南跑道整修及開放前準備，今晚8時55分發布跑道恢復正常作業飛航公告後，晚上9時開放航機起降，首架降落航班為菲律賓航空PR-894航班，於晚間9時08分順利降落；緊接著晚間9時14分國泰航空CX-214航班接續降落，桃園機場恢復雙跑道運作。

桃機表示，民航局飛航服務總台亦隨後於晚間9時25分，發布3則飛航公告，提早解除流管，航情恢復正常。本次歲修以主跑道為優先完成部分，較原訂目標提前19小時完工，在確認施工品及確保安全前提下開放，也持續列為後續巡檢重點。

桃機在聲明中，也附上南跑道航機起降直播連結（https://tw.live/cam/?id=tpe-rctp）。

桃園機場 桃機 航班

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