南跑道歲修風波今晚9時恢復開放 桃機：優先完成主跑道

近日網路瘋傳北部一國立大學的公告「朝天花板噴灑尿液，是違反國立XX大學學則的行為，日前大量滲入的水份及鹽份早已飽和，並將開始滴落」，引起網友熱烈討論「大學生能尿到天花板嗎？」對此，泌尿科醫師呂謹亨出來解答。

2024-03-04 20:12