桃機南跑道有望於21時開放 除調整工序還靠老天幫忙

桃園國際機場3日上午10時起封閉南跑道，針對16處區域進行年度歲修，全長約1,800公尺，由於此次為深度修復需刨除厚達20公分的瀝青鋪面，再以三階段重新鋪設瀝青鋪面，導致修復時間超過2天達到52個小時。機場公司雖於2月21日發布飛航公告（NOTAM），但仍發生離場准點率僅53%的慘況，上萬旅客行程受到影響。

據了解，桃園國際機場目前南北跑道均為柔性跑道，道面以多層鋪面瀝青柏油施工，優點是養護時間短，如果以一般修復為例，維護時只需要刨除部分瀝青鋪面，重新鋪設瀝青鋪面後，冷卻作業需16小時。

本次歲修屬於深度修復，需刨除厚達20公分的瀝青鋪面，再以三階段重新鋪設瀝青鋪面，第一及第二層原料相同，舖設第一層後經自然冷卻就可以鋪設第二層，第二層冷卻後才能繼續接下來的工序，但鋪設第三層瀝青鋪面時，因材料與前兩層不同，所以施工器具都必須先清洗過，才能進行第三層瀝青鋪面鋪設。

消息指出，機場公司之所以能提早至今天（4日）晚上9時開放南跑道，恢復機場雙跑道營運的關鍵，除了調整工序外，還取決於近日的氣溫，因深夜僅13度的低溫加速瀝青鋪面自然降溫，有效加快工程進度。

旅客受延誤部分，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，3日及4日旅客數皆超過12萬人次，若以准點率3日53%、4日59％計算，兩天受影響旅客數共超過9萬人次。

一名來自馬來西亞的旅客得知班機延誤，下午兩點的班機延誤到晚上七點，但她說沒關係，反正航空公司有給200塊餐券補貼，以前沒碰過這種情形，反正出來玩碰到事情隨遇而安就好。

一名在機場接送旅客的業者表示，今天是準備接送一團來台交流的學生團到飯店，受南跑道維修影響，班機延誤近兩個小時。但他覺得過去也有不少其他因素導致班機延誤的情況，光是因為氣象影響班機延誤半天的經驗也有，今天的延誤情況還好。

另外一名男性旅客自福岡返台，他表示原本是搭乘昨天下午返台的班機，結果班機抵達福岡後就說無法飛回台灣，只好取消班機。今天也是原定中午12時30分搭機返台，結果上機後就聽到組員廣播「因桃機流管，所以只能等」，也因為機場的關係，今天的行程都受到影響，工作沒辦法作、機場接送也被迫損失。