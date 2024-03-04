南跑道歲修趕午夜恢復 桃機：未來施工提前半年公布

桃園國際機場南跑道年度歲修，僅仰賴北跑道起降，班機大亂影響起降，桃機、交通部坦言衝擊超乎預期，宣布提前今午夜12時恢復雙跑道。桃機晚間表示，今天準點率提升，亦無昨日航班轉降情況，將於今晚12時前完工，明天恢復雙跑道運作。另外，將請工程單位加強研究工法工進，避免長時間施工，並至少提前半年公布後續計畫，以及在飛航公告系統提前90天公告，以利航空公司調整班表，減少整體延誤。

桃機晚間發布聲明表示，今日上午就南跑道關閉歲修影響航班情形，積極調度到離場航班，協調總台採取加大鄰區到場航班流量管制等作為後，截至今日下午3時30分，準時離場航班比率為59.2%（昨日3月3日為53%），且無航班轉降情形。

據桃機統計，3月4日離場航班延誤情形，準點航班59.2%、延誤30分鐘以內20.1%、延誤30至60分鐘13.8%、延誤1至2小時6.9%、延誤2小時無。

桃機指出，交通部關切南跑道封閉期間航班運作，交通部長王國材指派常務次長林國顯到機場督導協助，下午並親自前往施工封閉範圍視察，總計16區域、共1800公尺的跑道及滑行道工區，經檢討施工項目、順序並積極趕工，規劃今晚12時前完成南跑道整修及開放前準備，預計今日午夜12時前開放，桃機即可恢復雙跑道運作。

桃機總經理范孝倫指出，提前16小時完工是以主跑道施工為優先完成部分，會在確認施工品及確保安全的前提下開放，不會影響飛航安全，也會列為後續巡檢重點。

范孝倫強調，本次跑道歲修自去年11月即開始規劃，期間於12月、今年1月、2月均邀集航空公司代表聯席會、航空公司業者、飛航管制單位、機務聯誼會、桃園市機師職業工會、地勤業者等說明討論後，擇定於3月3日至5日實施；機場公司亦於2月21日發布飛航公告（NOTAM）。

他表示，經過此次事件進一步檢討，未來除加強航空公司、航管等飛航服務等相關單位的協調外，亦將機場跑道等重要設施維修訊息，公開週知，提供旅客在安排行程時，與航空公司進一步確認，確保行程順利。

桃機表示，今日上午機場公司邀集航空公司討論精進航班疏運改善作為，包括請航管單位協助針對於外站有宵禁情形者，於放行時酌予依據實際狀況調整順序；機場未來跑道施工，考量現今每日航情運量近700架次，將請工程單位加強研究工法工進，避免長時間施工，並至少提前半年於「國際機場時間帶協調會」之中公布後續計畫，以及在飛航公告系統提前90天公告，以利航空公司調整班表，減少整體延誤情形。