快訊

台積電飆上725元天價繼續抱？ 法人：「1類人」先獲利了結

男子路邊除草離奇倒地...身留「黑色傷痕」非因電擊 竟是遭輪胎擊斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南跑道歲修趕午夜恢復 桃機：未來施工提前半年公布

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃園機場南跑道歲修總計16區域、共1800公尺的跑道及滑行道施工範圍，預計今日晚間12時前完工，明日起恢復雙跑道運作。圖／桃機提供
桃園機場南跑道歲修總計16區域、共1800公尺的跑道及滑行道施工範圍，預計今日晚間12時前完工，明日起恢復雙跑道運作。圖／桃機提供

桃園國際機場南跑道年度歲修，僅仰賴北跑道起降，班機大亂影響起降，桃機、交通部坦言衝擊超乎預期，宣布提前今午夜12時恢復雙跑道。桃機晚間表示，今天準點率提升，亦無昨日航班轉降情況，將於今晚12時前完工，明天恢復雙跑道運作。另外，將請工程單位加強研究工法工進，避免長時間施工，並至少提前半年公布後續計畫，以及在飛航公告系統提前90天公告，以利航空公司調整班表，減少整體延誤。

桃機晚間發布聲明表示，今日上午就南跑道關閉歲修影響航班情形，積極調度到離場航班，協調總台採取加大鄰區到場航班流量管制等作為後，截至今日下午3時30分，準時離場航班比率為59.2%（昨日3月3日為53%），且無航班轉降情形。

據桃機統計，3月4日離場航班延誤情形，準點航班59.2%、延誤30分鐘以內20.1%、延誤30至60分鐘13.8%、延誤1至2小時6.9%、延誤2小時無。

桃機指出，交通部關切南跑道封閉期間航班運作，交通部長王國材指派常務次長林國顯到機場督導協助，下午並親自前往施工封閉範圍視察，總計16區域、共1800公尺的跑道及滑行道工區，經檢討施工項目、順序並積極趕工，規劃今晚12時前完成南跑道整修及開放前準備，預計今日午夜12時前開放，桃機即可恢復雙跑道運作。

桃機總經理范孝倫指出，提前16小時完工是以主跑道施工為優先完成部分，會在確認施工品及確保安全的前提下開放，不會影響飛航安全，也會列為後續巡檢重點。

范孝倫強調，本次跑道歲修自去年11月即開始規劃，期間於12月、今年1月、2月均邀集航空公司代表聯席會、航空公司業者、飛航管制單位、機務聯誼會、桃園市機師職業工會、地勤業者等說明討論後，擇定於3月3日至5日實施；機場公司亦於2月21日發布飛航公告（NOTAM）。

他表示，經過此次事件進一步檢討，未來除加強航空公司、航管等飛航服務等相關單位的協調外，亦將機場跑道等重要設施維修訊息，公開週知，提供旅客在安排行程時，與航空公司進一步確認，確保行程順利。

桃機表示，今日上午機場公司邀集航空公司討論精進航班疏運改善作為，包括請航管單位協助針對於外站有宵禁情形者，於放行時酌予依據實際狀況調整順序；機場未來跑道施工，考量現今每日航情運量近700架次，將請工程單位加強研究工法工進，避免長時間施工，並至少提前半年於「國際機場時間帶協調會」之中公布後續計畫，以及在飛航公告系統提前90天公告，以利航空公司調整班表，減少整體延誤情形。

桃機表示，常務次長林國顯也要求桃機公司日後制定施工計畫時，評估不同施工方式，降低對航班營運影響。其次，航空公司及航管部門要提前規劃單跑道運作能量，設定長短程航班的優先順序，航班紓解效果就會明顯。第三部分是未來航空公司及機場有航班調整也要通知旅客，降低旅客不便。

交通部關切南跑道封閉期間航班運作，交通部長王國材指派常務次長林國顯到機場督導協助，前往施工區域視察，左二起機場公司總經理范孝倫、交通部常務次長林國顯、機場公司工程處處長黃春田、機場公司董事長楊偉甫、機場公司副總經理孫宏彬。圖／桃機提供
交通部關切南跑道封閉期間航班運作，交通部長王國材指派常務次長林國顯到機場督導協助，前往施工區域視察，左二起機場公司總經理范孝倫、交通部常務次長林國顯、機場公司工程處處長黃春田、機場公司董事長楊偉甫、機場公司副總經理孫宏彬。圖／桃機提供

桃機 機場 航班

延伸閱讀

影／桃機南跑道將於今晚24時前完工 明恢復雙跑道運作

桃機南跑道歲修航班大亂 交通部：整修規模較往年大且未注意交通量

桃機跑道歲修塞機地面天空都在排 網諷：台灣交通就是個史詩級笑話

桃機南跑道歲修班機大亂 學者：說不過去該檢討

相關新聞

把握明天好天氣！這日起轉濕冷、北部恐跌破10度

把握明天好天氣，中央氣象署指出，明北部32度、南部34度，緊接周三起變天，各地轉雨，尤其北部愈晚愈冷；周四上看強烈冷氣團...

國立大學「禁男朝天花板噴尿」掀熱議 泌尿醫解答：與性能力無絕對關係

近日網路瘋傳北部一國立大學的公告「朝天花板噴灑尿液，是違反國立XX大學學則的行為，日前大量滲入的水份及鹽份早已飽和，並將開始滴落」，引起網友熱烈討論「大學生能尿到天花板嗎？」對此，泌尿科醫師呂謹亨出來解答。

行政院加碼夜班津貼 社區醫院協會暫緩護理師周五上街

衛福部於1月26日公告夜班護理人員獎勵方案，激起地區醫院強烈反彈，原訂周五上街抗議。近來社區醫院協會積極拜會朝野立委、並...

桃機南跑道有望於21時開放 除調整工序還靠老天幫忙

桃園國際機場3日上午10時起封閉南跑道，針對16處區域進行年度歲修，全長約1,800公尺，由於此次為深度修復需刨除厚達2...

台學童近視問題嚴重 眼科醫：放學後多送到安親班所致

根據國健署111年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園大班近視盛行率3.78%，小學六年級學生更大幅增加到62.6...

台糖向中市申請梅花肉片上架？ 台中食安處：應向台南市申請

台中市春節前抽驗出台糖梅花肉驗出含瘦肉精西布特羅，農業部代部長陳駿季今在立法院答詢指出，就他了解，台糖上周已向台中市申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。