桃機南跑道整修 今晚12點提前完工

桃園機場南跑道經過近年使用，排定年度歲修計畫，自2023年11月起、12月、2024年1月、2月均邀集航空公司代表聯席會、航空公司業者、飛航管制單位、機務聯誼會、桃園市機師職業工會、地勤業者等說明討論後，擇定於3月3日至5日實施。機場公司亦於2月21日發布飛航公告（NOTAM），告知往來桃園機場之各航空公司，使航空公司儘早於飛航計畫中預為因應。

機場公司表示，桃園機場昨天因受單跑道運作影響，航班陸續出現不同程度的延誤情形，其中有12班（10班客機、2班貨機）於桃園機場轉降其他機場，後續陸續返回本場，航班於今天凌晨陸續恢復正常。今天有647架次，整體較昨日698架次低，清晨抵達早班機營運正常，上午11點後進入航運尖峰，之後由於單跑道每小時起降容量為30架次，陸續會有航班遞延情形產生，飛航服務總台除採行到場航班加大流量管制措施，將視實際運作情況調整相關管制作為。

機場公司強調同步檢討施工工序，總計施工區域16處，全長約1800公尺，另也包含部分滑行道及燈光設施，預計提早於3月4日24時完成，之後即可開放雙跑道營運，恢復正常起降。