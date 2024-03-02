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濕冷再一天…下周「這天」熱如夏飆逾30度高溫、周三又有冷氣團

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天白天各地氣溫回升有限，北部東北部高溫只有12-13度，全天感受濕冷。本報資料照片
今天白天各地氣溫回升有限，北部東北部高溫只有12-13度，全天感受濕冷。本報資料照片

今天台灣受到強烈大陸冷氣團影響，清晨各地氣溫偏低，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，新竹以北低溫普遍在10度以下，配合華南雲雨區影響，空氣濕度高，偶飄雨，感受起來相當濕冷不舒服。

中南部與東南部氣溫相對沒這麼低，但廖于霆表示，早晚感受仍冷，且白天天空雲量多，局部地區偶飄雨，天氣也不是很好。

廖于霆表示，今天白天各地氣溫回升有限，北部東北部高溫只有12-13度，全天感受濕冷。中部地區高溫14-17度，也是較冷。南部與東南部地區18-21度，白天有涼意，日夜溫差大。外出要做好保暖，室內取暖或使用熱水器要預防一氧化碳中毒。

明天冷氣團以及華南水氣減弱，各地氣溫明顯回升，廖于霆表示，中部以北白天高溫可以回升到20-21度，南部東南部可回升到23-27度，除桃園以北到宜蘭雲量較多，其他地區都可見到陽光，跟今天陰雨又冷的天氣將會有相當明顯的差別。

下周一到周二各地天氣穩定，陽光露臉，廖于霆表示，白天高溫逐日回升，下周二可以來到30度以上，但日夜溫差也有10度以上。

廖于霆表示，下周三鋒面通過，北部東北部再轉陰雨天氣，之後還會有波冷氣團南下。所以整體看起來，今天濕冷再一天，明天氣感受就會比較舒適，下周一、周二天氣穩定，可以好好把握。最近各地花季展開，前往賞花要留意日夜溫差，以免感冒著涼。

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