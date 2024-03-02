長期天氣展望 氣象署：未來1周溫度變化大
中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周（今天至3月8日）期初及期末受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫偏冷；期中冷氣團減弱，氣溫明顯回升。未來第2周華南雲雨區東移，環境場水氣增多，降雨機率增加。
氣象署說，模式預測未來第1周期初及期末受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫偏冷，有局部短暫雨，其餘地區天氣以多雲為主；惟期中冷氣團減弱氣溫明顯回升。
第2周華南雲雨區東移，環境場水氣增多，降雨機率增加。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意最新氣象資訊。
第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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