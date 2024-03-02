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強烈冷氣團發威！濕冷到明晨 下周一二飆35度高溫像夏天

長期天氣展望 氣象署：未來1周溫度變化大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
第1周溫度變化大，第2周水氣增多。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
第1周溫度變化大，第2周水氣增多。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周（今天至3月8日）期初及期末受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫偏冷；期中冷氣團減弱，氣溫明顯回升。未來第2周華南雲雨區東移，環境場水氣增多，降雨機率增加。

氣象署說，模式預測未來第1周期初及期末受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫偏冷，有局部短暫雨，其餘地區天氣以多雲為主；惟期中冷氣團減弱氣溫明顯回升。

第2周華南雲雨區東移，環境場水氣增多，降雨機率增加。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意最新氣象資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

冷氣團 氣溫

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