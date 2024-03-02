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組團遊陸首日 旅客盼早日鬆綁

聯合報／ 記者周湘芸季相儒／連線報導
交通部原規劃3月1日將解除赴大陸觀光「禁團令」，開放組團赴大陸地區旅遊，不料政策卻急轉彎，要求停止招攬前往大陸旅行團。 圖為3月1日首發赴上海旅遊團。記者季相儒／攝影
交通部原規劃3月1日將解除赴大陸觀光「禁團令」，開放組團赴大陸地區旅遊，不料政策卻急轉彎，要求停止招攬前往大陸旅行團。 圖為3月1日首發赴上海旅遊團。記者季相儒／攝影

交通部日前宣布，今年三月一日開放組團赴陸，不料在春節前緊急喊卡，僅開放三月至五月已報名者出團。昨天為開放組團赴陸觀光首日，以雄獅、可樂等業者為例，就出了近五十團之多。對於幸運搶到首日團，不少團客都覺得開心，不過也有旅客認為，只要不是旅遊警示區，都不應該限制，希望政府能早日鬆綁，對兩岸互動是好事。

據了解，旅行業界代表近期密切與交通部、觀光署協商六月後的開放狀況，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，近期還會跟立法院的兩個黨團拜會，拜託立院出面協商，至於先前業界醞釀的五二○遊行抗議則是下下策，不排除當選項之一，當前還是希望政府對於訴求有所回應。

雄獅旅遊表示，昨共計出發十四團、三一○人，逾九成為八日以上的長天數行程，熱門目的地包含九寨溝、重慶、張家界、山東等。

可樂旅遊表示，首日有近卅團、約六百人出團，三月至六月前則已承接約一萬一千名旅客出團。至於六月後已報名的旅客，依旅客意願盡量協助提前於五月底前出發，也協調少數個案改以自由行方式前往。

旅客黃先生表示，去年政府說要開放大陸旅遊，就開始問旅行團，很榮幸是第一批開放去大陸的旅行團。

旅客翁小姐表示，只要不是旅遊警示區，都不應該限制。政府一下子開放，一下子又限制國人組團去大陸旅遊，不得不讓人聯想是政治考量，尤其所有國家都開放了，唯獨限制大陸團，讓想跟團去大陸玩的民眾，只能自己安排自由行很不方便，希望能早日鬆綁，對兩岸互動是好事。

易飛網則說，大陸當地配合的供應商都是以前合作的夥伴，近期也有不少旅客仍詢問、確認其行程能否如期出團。

旅行團 旅遊警示

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