聽新聞
test
0:00 / 0:00
組團遊陸首日 旅客盼早日鬆綁
交通部日前宣布，今年三月一日開放組團赴陸，不料在春節前緊急喊卡，僅開放三月至五月已報名者出團。昨天為開放組團赴陸觀光首日，以雄獅、可樂等業者為例，就出了近五十團之多。對於幸運搶到首日團，不少團客都覺得開心，不過也有旅客認為，只要不是旅遊警示區，都不應該限制，希望政府能早日鬆綁，對兩岸互動是好事。
據了解，旅行業界代表近期密切與交通部、觀光署協商六月後的開放狀況，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，近期還會跟立法院的兩個黨團拜會，拜託立院出面協商，至於先前業界醞釀的五二○遊行抗議則是下下策，不排除當選項之一，當前還是希望政府對於訴求有所回應。
雄獅旅遊表示，昨共計出發十四團、三一○人，逾九成為八日以上的長天數行程，熱門目的地包含九寨溝、重慶、張家界、山東等。
可樂旅遊表示，首日有近卅團、約六百人出團，三月至六月前則已承接約一萬一千名旅客出團。至於六月後已報名的旅客，依旅客意願盡量協助提前於五月底前出發，也協調少數個案改以自由行方式前往。
旅客黃先生表示，去年政府說要開放大陸旅遊，就開始問旅行團，很榮幸是第一批開放去大陸的旅行團。
旅客翁小姐表示，只要不是旅遊警示區，都不應該限制。政府一下子開放，一下子又限制國人組團去大陸旅遊，不得不讓人聯想是政治考量，尤其所有國家都開放了，唯獨限制大陸團，讓想跟團去大陸玩的民眾，只能自己安排自由行很不方便，希望能早日鬆綁，對兩岸互動是好事。
易飛網則說，大陸當地配合的供應商都是以前合作的夥伴，近期也有不少旅客仍詢問、確認其行程能否如期出團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言