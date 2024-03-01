研究證實長者打XBB疫苗安全 研擬4個月後再打第2劑

新冠疫情預計在2月底、3月初預估有一波流行。疾管署發言人曾淑慧表示，丹麥最新研究證實XBB新冠疫苗在長者接種安全性佳。另外，近期傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）近期將開會討論，長者在間隔4個月後是否打第二劑XBB疫苗。

國內新冠疫情處高原期，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%以上，檢出新冠病毒變異株以JN.1 （82%）為多。

曾淑慧表示，依丹麥2月26日在「美國醫學會期刊」（JAMA）發表最新研究顯示，針對65歲以上民眾（共107萬人）以XBB疫苗作為追加劑接種後，4周內並未觀察到28種疾病（包括缺血性心臟急症、中風、心肌炎、動靜脈血栓等）的發生率增加，此研究證實了XBB疫苗在65歲以上長者接種的安全性佳。

近日元宵燈節活動及228國定假日出遊等人群聚集頻率增加，且近日冷氣團再度來襲。曾淑慧指出，近期疫情傳播風險持續，仍須注意重症病例發生風險，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩以維健康。她呼籲65歲以上長者盡速接種，降低感染後發生重症或死亡之風險。

另外，考量新冠疫苗保互利在長者中消退較快，美國CDC的ACIP最新建議，65歲以上者在接種新冠疫苗後4個月可再追加接種1劑新冠疫苗。

我國目前新冠疫苗接種建議為一年接種1劑，XBB疫苗在去年9月提供民眾接種。曾淑慧表示，我國目前ACIP預計在3月中前開會討論，是否針對長者間隔4個月後再接種1劑XBB疫苗，並且會考慮次否要跟前一劑XBB疫苗相同廠牌或是混打等，莫德納庫存數量充足，Novavax則較少。專家會議會參考國外建議，也會評估國內狀況。

XBB新冠疫苗迄今已累計接種187.1萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計163.7萬人次，Novavax XBB疫苗累計23.4萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.7萬劑、Novavax XBB疫苗約18.5萬劑，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）或至各縣市官網查詢。