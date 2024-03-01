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嘉縣治連2震！位處震央故宮南院國寶安全不受波及 靠這法寶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣治連2震，位處震央故宮南院國寶安全不受波及。圖／故宮南院提供
嘉義縣治連2震，位處震央故宮南院國寶安全不受波及。圖／故宮南院提供

嘉義縣治太保市昨天下午連2震，下午1點26分規模4.9地震，1點47分再發生3. 6地震。地震是否波及位處縣治的故宮南院國寶，備受關切，故宮南院說，當初興建為防震，在主建物下方埋了210座義大利隔震座，地震時會左右位移50公分緩衝，耐震係數超過921大地震等級。

中央氣象署說，昨天這起地震單純為破碎帶所致，與車籠埔斷層、梅山斷層等斷層無關，估2天內餘震就會釋放完畢，規模低於4以下。但有學者指出，昨天地震與以往梅山斷層活動範圍不同，且就斷層破裂面推算也非嘉義前緣構造，研判可能有未知的盲斷層。

對於昨天地震，故宮南院說，震央在南院附近里，地震後全館同仁隨即展開巡檢文物及室內外各空間及設施，並無災情，連圖書館書籍也未掉落。

故宮南院為提升國寶文物保護，降低地震因建物位移造成物件掉落損傷的風險，一館、二館主體建築採用「基礎層柱子下方裝設隔震設施」設計，吸收地震能量，減少地震發生建築物搖晃。展場文物都特別固定，特別是易碎品以矽膠墊、壓克力等材料多重加固；較高較重文物，另做專用支架綁定，安全無虞。

故宮南院啟用至今，經歷多次地震考驗檢視，故宮南院是新建築，在國內博物館抗震能力排名在前，目前興建中的國寶館也是比照抗震設計辦理。

921大地震 故宮南院 文物

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