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新冠增溫 台中重啟46疫苗站

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
衛生局說明，台中市文心森林公園接種站2月24日至4月28日提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，民眾無需預約，隨到隨打。圖／中市府提供
衛生局說明，台中市文心森林公園接種站2月24日至4月28日提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，民眾無需預約，隨到隨打。圖／中市府提供

疾管署預估，近日元宵燈節活動、228國定假日出遊等群聚，類流感、新冠疫情最快本周達到高點。台中市上周新增新冠併發症133例，今年累計668例，類流感就診也逾1.5萬人，新增6例重症、1死。台中市將在3月7、8日在29個行政區，開設46個快打站，為65歲以上市民提供新冠莫德納XBB疫苗接種服務，提高城市保護力。

台中市長盧秀燕日前在市政會議說明，市府為開設46個快打站，已透過民政系統，發出約39萬張接種通知單，並強調疫苗基本上很安全，她和衛生局長曾梓展都已接種。現在新冠確診不需要通報，注射完雖不能百分百保證不會再確診，但可以減少重症。

台中市衛生局說，依據疾管署資料顯示，台中市上周類流感門診就診1萬5527人次、急診就診1230人次，較去年同期高。上周新增6例重症，分別為2女、4男皆有慢性疾病史，僅1名未接種去年季節性流感疫苗；上周新增1例死亡個案，為80多歲男性，有糖尿病、心血管、慢性肺疾等疾病史，未接種流感疫苗，今年2月底出現發燒、意識不清等情形，就醫後住院治療，上周病逝。

衛生局說明，65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可查詢衛生局官網，也可在「台中市政府疫苗預約系統」預約；台中市文心森林公園接種站也已啟動，即日起至4月28日，每周六下午1時至5時、周日上午8時至中午，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，民眾無需預約，隨到隨打。

承接文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓說，近期流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

流感疫苗 衛生局 類流感

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