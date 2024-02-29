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女童腹痛半年找嘸原因 竟是愛吃頭髮惹禍「髮絲纏食物」卡腸胃

中央社／ 花蓮縣29日電
有「異食癖」的12歲林小妹長期吞食頭髮，日前因長期腹痛至花蓮慈濟醫院檢查，發現在消化系統中卡著大量食物殘渣，且被許多頭髮串在一起，堆積太久已經形成「糞石」。圖／中央社
有「異食癖」的12歲林小妹長期吞食頭髮，日前因長期腹痛至花蓮慈濟醫院檢查，發現在消化系統中卡著大量食物殘渣，且被許多頭髮串在一起，堆積太久已經形成「糞石」。圖／中央社

12歲林小妹長達半年上腹疼痛、噁心想吐及便秘，至花蓮慈濟醫院檢查，竟發現在胃部、十二指腸及小腸中卡著大量食物殘渣，且被許多頭髮串在一起，堆積太久已經形成「糞石」。

林小妹半年前開始出現腹痛情形，且發生頻率越來越高，父母曾帶她至其他醫院檢查，卻都沒有發現異常。日前來到花蓮慈濟醫院，經電腦斷層檢查才找到腹痛原因。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，林小妹吞吃頭髮的行為屬於「異食癖」，因此兒科團隊為她安排精神科醫師與藝術治療師介入，目前林小妹已不再出現不適症狀，也戒掉異食行為。

花蓮慈濟醫院兒童外科醫師楊筱惠表示，一般在X光或超音波影像上看到的陰影，會被認為是正在消化中的食物，而林小妹的十二指腸不正常脹大，藉由電腦斷層影像，觀察到在胃部和十二指腸中各有1大塊食物殘渣，小腸中則有2小塊，於是安排林小妹做腹腔鏡微創手術，將卡在腹中的糞石掏出。

手術中，楊筱惠意外發現食物殘渣中竟摻雜許多頭髮，髮絲和食物相互糾纏打結，把一塊塊糞石串在一起，甚至在小腸中形成類似腸套疊的效果，將糞石全部取出後還可看見完整、未經咀嚼的金針菇，顯示林小妹不僅有異食癖，咀嚼習慣也較不好，會囫圇吞嚥食物。

林爸爸說，林小妹3歲左右就發現有吃頭髮或橡皮筋的情形，卻沒想到經年累月竟影響到健康。

楊筱惠指出，除了頭髮或橡皮筋等較細小的東西，一般孩童誤食異物，可能會卡在食道跟氣管銜接的狹窄處、胃和十二指腸之間的幽門、小腸與大腸之間的迴盲瓣。

若異物仍在食道中，醫療團隊會利用胃鏡取出，但如果已進入胃部，則靜待1、2日觀察是否能順利排到小腸。楊筱惠呼籲，若家長發現孩子有異食的傾向，除制止不當行為，也要關心孩子的心理狀況，必要時尋求專業醫療的協助，幫助孩子早日恢復健康。

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