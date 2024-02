丹麥研究：長者打XBB疫苗 28疾病發生率未增加

丹麥團隊在「美國醫學會期刊」發表最新COVID-19疫苗研究,65歲以上民眾接種XBB疫苗4週內,心肌炎等28種疾病發生率並未增加。疾管署今天表示,這也證實長者接種XBB疫苗的安全性。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天告訴中央社記者,丹麥團隊針對65歲以上民眾共107萬人進行調查,以COVID-19(2019冠狀病毒疾病)XBB疫苗作為追加劑接種後4週內,並未觀察到28種疾病的發生率增加,包括缺血性心臟急症、中風、心肌炎、動靜脈血栓等。

這項研究已在2月26日發表於「美國醫學會期刊」(JAMA: The Journal of the American MedicalAssociation)。羅一鈞說,此研究證實了65歲以上長者接種XBB疫苗的安全性佳。

國內XBB.1.5疫苗接種狀況,羅一鈞說明,從去年9月26日開始接種以來,統計至今年2月25日,共已接種182.4萬人次,其中莫德納XBB疫苗接種逾159.7萬人次,Novavax XBB疫苗累計接種逾22.6萬人次,全國接種率約7.68%。目前庫存尚餘莫德納424萬劑、Novavax約18萬劑。

近期XBB疫苗打氣相對較弱,不過台南卻捎來好消息。羅一鈞27日在疫報記者會上指出,台南市在去年年底,XBB疫苗接種率僅2.92%,為全國各縣市中倒數第2,在新任衛生局長李翠鳳上任後,接種人次迅速攀升,衝到全國第2名,全市接種率達11.56%。

李翠鳳分享,共有7項催種秘訣,包含37個行政區人口數設定接種目標,每週召開會議追蹤進度;衛生所廣發明信片、簡訊,內容連結台南打疫苗預約網址,提醒民眾儘快接種並直接預約,增加機動性及可近性;同時配合防疫政策發放防疫物資(快篩試劑、體溫計、隨身酒精瓶等),推動疫苗接種。

此外,市府積極推動跨局處合作;並拜訪各大醫院院長,加設疫苗門診並評估安排民眾回診時一併接種;透過6大醫師、27大公會團體、區長及媒體記者LINE群組,傳達疫苗接種資訊;及透過多元宣導管道,提高民眾健康意識,分眾提供疫苗接種服務等。

李翠鳳表示,疾管署先前就指出,研究顯示,隨COVID-19病毒變異,即便已經打了3劑疫苗,保護力也近乎失效,但民眾可能沒有接收到這項新知,因此透過簡訊等方式廣發衛教訊息與疫苗接種資訊,有助提醒民眾接種疫苗。