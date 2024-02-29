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丹麥研究：長者打XBB疫苗 28疾病發生率未增加

中央社／ 台北29日電

丹麥團隊在「美國醫學會期刊」發表最新COVID-19疫苗研究，65歲以上民眾接種XBB疫苗4週內，心肌炎等28種疾病發生率並未增加。疾管署今天表示，這也證實長者接種XBB疫苗的安全性。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天告訴中央社記者，丹麥團隊針對65歲以上民眾共107萬人進行調查，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）XBB疫苗作為追加劑接種後4週內，並未觀察到28種疾病的發生率增加，包括缺血性心臟急症、中風、心肌炎、動靜脈血栓等。

這項研究已在2月26日發表於「美國醫學會期刊」（JAMA: The Journal of the American MedicalAssociation）。羅一鈞說，此研究證實了65歲以上長者接種XBB疫苗的安全性佳。

國內XBB.1.5疫苗接種狀況，羅一鈞說明，從去年9月26日開始接種以來，統計至今年2月25日，共已接種182.4萬人次，其中莫德納XBB疫苗接種逾159.7萬人次，Novavax XBB疫苗累計接種逾22.6萬人次，全國接種率約7.68%。目前庫存尚餘莫德納424萬劑、Novavax約18萬劑。

近期XBB疫苗打氣相對較弱，不過台南卻捎來好消息。羅一鈞27日在疫報記者會上指出，台南市在去年年底，XBB疫苗接種率僅2.92%，為全國各縣市中倒數第2，在新任衛生局長李翠鳳上任後，接種人次迅速攀升，衝到全國第2名，全市接種率達11.56%。

李翠鳳分享，共有7項催種秘訣，包含37個行政區人口數設定接種目標，每週召開會議追蹤進度；衛生所廣發明信片、簡訊，內容連結台南打疫苗預約網址，提醒民眾儘快接種並直接預約，增加機動性及可近性；同時配合防疫政策發放防疫物資（快篩試劑、體溫計、隨身酒精瓶等），推動疫苗接種。

此外，市府積極推動跨局處合作；並拜訪各大醫院院長，加設疫苗門診並評估安排民眾回診時一併接種；透過6大醫師、27大公會團體、區長及媒體記者LINE群組，傳達疫苗接種資訊；及透過多元宣導管道，提高民眾健康意識，分眾提供疫苗接種服務等。

李翠鳳表示，疾管署先前就指出，研究顯示，隨COVID-19病毒變異，即便已經打了3劑疫苗，保護力也近乎失效，但民眾可能沒有接收到這項新知，因此透過簡訊等方式廣發衛教訊息與疫苗接種資訊，有助提醒民眾接種疫苗。

疫苗 羅一鈞 衛生所

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