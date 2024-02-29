聽新聞
test
0:00 / 0:00
名醫分享龍鳳胎女嬰緊抓導管不放奇景 網驚呼：好猛的女漢子
台大婦產科名醫施景中昨(28)日在臉書分享一則接生雙胞胎的消息，該對龍鳳胎的男嬰因為手指發育異常，在生出後因為比診斷時的情況要輕微，讓媽媽當場淚灑產房；施景中隨文附上另一名女嬰「生命力旺盛」的一刻，圖中她在護理師要用抽吸導管幫她吸取呼吸道的羊水時，生氣地緊抓著導管不放，此堅持不讓護理師抽羊水的情景，感動醫師和網友，大家力讚該名女嬰是「好猛的女漢子」。
對於男嬰的手指發育異常情形，施景中也表示，男嬰在五個月時即被診斷發現，但他的父母仍決定接受並生下來，儘管如此，「心裡的壓力還是很大」。當男嬰出生時，因為看到實際的情況比懷孕期診斷的還要輕微，讓該名孕婦激動到淚灑產台。女嬰的表現更讓施景中大讚她「生命力旺盛」，因為女嬰的呼吸道有羊水，當護理師正要用抽吸導管從女嬰的鼻腔插入時，女嬰生氣地將導管緊緊抓住不放。
網友見醫師再度分享產房奇景紛紛留言表示：「好猛的女漢子」、「我自己的人生我自己來」、「女寶寶未來是獨立自主，有想法的女孩兒」、「祝福寶寶平安健康」、「生命的堅強韌性」、「生氣氣，這麼可愛」、「女寶寶很霸氣耶！」；在關注女嬰之外，也有人祝福男嬰：「希望男寶寶早療順利」、「平安健康長大」、「了不起的決定，一定會是幸褔的一家人」、「祝福寶寶平安健康」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言