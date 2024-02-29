名醫分享龍鳳胎女嬰緊抓導管不放奇景 網驚呼：好猛的女漢子

台大婦產科名醫施景中昨(28)日在臉書分享一則接生雙胞胎的消息，該對龍鳳胎的男嬰因為手指發育異常，在生出後因為比診斷時的情況要輕微，讓媽媽當場淚灑產房；施景中隨文附上另一名女嬰「生命力旺盛」的一刻，圖中她在護理師要用抽吸導管幫她吸取呼吸道的羊水時，生氣地緊抓著導管不放，此堅持不讓護理師抽羊水的情景，感動醫師和網友，大家力讚該名女嬰是「好猛的女漢子」。

對於男嬰的手指發育異常情形，施景中也表示，男嬰在五個月時即被診斷發現，但他的父母仍決定接受並生下來，儘管如此，「心裡的壓力還是很大」。當男嬰出生時，因為看到實際的情況比懷孕期診斷的還要輕微，讓該名孕婦激動到淚灑產台。女嬰的表現更讓施景中大讚她「生命力旺盛」，因為女嬰的呼吸道有羊水，當護理師正要用抽吸導管從女嬰的鼻腔插入時，女嬰生氣地將導管緊緊抓住不放。

網友見醫師再度分享產房奇景紛紛留言表示：「好猛的女漢子」、「我自己的人生我自己來」、「女寶寶未來是獨立自主，有想法的女孩兒」、「祝福寶寶平安健康」、「生命的堅強韌性」、「生氣氣，這麼可愛」、「女寶寶很霸氣耶！」；在關注女嬰之外，也有人祝福男嬰：「希望男寶寶早療順利」、「平安健康長大」、「了不起的決定，一定會是幸褔的一家人」、「祝福寶寶平安健康」。