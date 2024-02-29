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乍暖還寒！今高溫上看33度 明起濕冷10度低溫…下周三冷空氣又一波

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未來1周兩波天氣劇烈變化 粉專：明起全台雨 強烈冷氣團同時到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至周六華南雲雨帶接力通過，各地天氣不穩定，容易下雨。同一時間，強烈大陸冷氣團開始影響，北部、宜蘭全天有雨，全天只有10-14度，相當濕寒冷。本報資料照片
明天至周六華南雲雨帶接力通過，各地天氣不穩定，容易下雨。同一時間，強烈大陸冷氣團開始影響，北部、宜蘭全天有雨，全天只有10-14度，相當濕寒冷。本報資料照片

短暫好天氣即將結束，又要變天了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天上午仍位於鋒面前暖區，各地溫暖舒適，大致晴朗，清晨時段容易有濃霧。不過，今天下午到深夜鋒面通過台灣上空，北部、東部轉為有雨的天氣，其他地區雲量逐漸增加。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天至周六華南雲雨帶接力通過，各地天氣不穩定，容易下雨。同一時間，強烈大陸冷氣團開始影響，北部、宜蘭全天有雨，全天只有10-14度，相當濕寒冷。中部、南部、東部陰天或短暫雨，全天較為濕涼，夜晚寒冷，溫度約13-19度，高屏可達21度。

周日冷氣團逐漸減弱，水氣同時減少，各地溫度逐步回升，陸續放晴。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一、周二逐漸轉為偏南風，各地溫度大幅回升，中午甚至可達30度以上，會感覺熱。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周三將再有一波強烈冷空氣南下，溫度再度下降。未來無論是天氣或溫度都會有相當大幅度的變化，務必每天注意天氣資訊。

冷氣團 颱風

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