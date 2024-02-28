北醫體系3醫院轉型醫療3.0 獲27項國家醫療品質獎肯定

第24屆NHQA國家醫療品質獎，北醫大體系總計榮獲27項獎，包括台北醫學大學附設醫院榮獲「區域醫院特優機構」等11項獎；雙和醫院榮獲「智慧醫院全機構標章」等13項獎；萬芳醫院榮獲2項佳作獎，為表揚資深評審委員的貢獻，北醫大副校長洪冠予也獲頒NHQA「品質耆碩」獎，展現北醫大體系深耕醫療品質，落實價值醫療的卓越表現。

醫策會自1999年起舉辦國家醫療品質獎（NHQA），透過競賽方式協助醫界進行全面的醫療品質落實與提升，26日舉辦第24屆頒獎典禮，北醫大體系囊括27項獎項及標章。台北醫學大學校長吳麥斯表示，與有榮焉，感謝國家的肯定及認證，提升醫療品質已成為所有醫院的必修課，北醫體系將持續推動數位轉型、落實價值醫療，守護全民健康。

台北醫學大學附設醫院不僅榮獲「區域醫院特優機構獎」，也獲得主題類「持續品質改善20年獎」，另北醫附醫預防醫學暨社區醫學部、君蔚國際醫療中心則榮獲系統類卓越中心組「特色中心」，以及在「藥事服務流程」、「門診服務流程」、「急診照護服務流程」、和「住診(含ICU)服務流程」，拿下智慧醫療類「智慧服務組」的優良標章及標章，表現相當亮眼。

衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉榮獲「智慧醫院全機構標章(Smart hospital)」大獎，另雙和醫院的緩和醫療中心、醫療品質部則榮獲系統類卓越中心組「特色中心」；在「門診服務流程」、「住診(含ICU)服務流程」、「急診照護服務流程」、「手術照護服務流程」、「檢驗／檢查服務流程」及「行政管理服務流程（含醫材管理）」也榮獲智慧醫療類「智慧服務組」六大標章，總計獲13項獎項及標章。

雙和醫院院長程毅君表示，數位轉型已成為全球趨勢，雙和在2018年前便開始進行數位轉型，除推動電子病歷、無紙化外，更是打造以病人為中心、全人照護為導向，著重在「臨床分流、節省病人就醫時間」、「提升診斷效率及準確率」、「提升管理效能、永續經營」三大主軸，同時成立人工智慧創新研發中心與臨床數據研發中心，加速取得AI於臨床應用及實踐智慧醫療的目標。

台北市立萬芳醫院團隊也獲「擬真情境類」2佳作獎，分別是「急重症照護組」、「新人組」佳作。萬芳醫院五度通過醫學中心評鑑，未來將持續強化醫療數位轉型，疾病照護品質的提升，讓萬芳成為大台北南區的示範醫院。

吳麥斯校長表示，北醫大體系即將完成三家附屬醫院的醫療3.0轉型，從2024跨年夜北醫附醫打頭陣，到小年夜的萬芳醫院，再到2月底的雙和醫院，三家醫院的醫療資訊3.0 整合系統將陸續上線，未來將轉型為One Campus的醫療體系，醫療資訊更加互通有無、自動化及智慧化，真正邁向Smart Hospital，展現智慧醫院的核心價值。