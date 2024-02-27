影／呼籲修改軍公教月退金調整法規 教師團體：比照國保、勞保
台北市學校教育產業工會、新北市中等學教育教師職業工會、桃園市教育產業工會、全國公務人員協會上午在立法院舉行「修訂不平等條約，拒當二等公民」記者會，教師團體主張必須對現行退休教師給付調整相關法規與方式進行檢討，才能吸引優秀人才願意進入軍公教體系服務，並給予退休人員長期、穩定與合理的生活保障。
教師團體提出兩點訴求：一、修改軍公教月退金調整法規。軍公教應比照國保、勞保，當「消費者物價指數累計成長率達百分之五時，即依該成長率調整之。」全國老年給付一致隨消費者物價指數累計成長率核實調整，不應一國二制。二、行政院主計總處公布之2022年及2023年全年消費者物價指數累計成長率已超過5%，已達法定啟動調整條件。請行政院貼緊消費者物價指數累計成長率核實調整軍公教退休金。
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