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氣溫驟降…ICU一晚6中風患者報到 護理師籲「規律性量血壓」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在加護病房任職的護理師表示，受到低溫影響，ICU一晚就送來了6名中風病患，她提醒有心血管疾病的患者，應該做到規律性地量血壓，以免發生意外。此為量血壓示意圖，與文章當事者無關。 圖／Ingimage
一名在加護病房任職的護理師表示，受到低溫影響，ICU一晚就送來了6名中風病患，她提醒有心血管疾病的患者，應該做到規律性地量血壓，以免發生意外。此為量血壓示意圖，與文章當事者無關。 圖／Ingimage

近日受到強烈大陸冷氣團影響，北台灣陰冷，其他地區早晚皆冷。一名在加護病房(ICU)任職的護理師昨(26)日清晨在臉書「林婷一下吧 icu護理師」表示，受到低溫影響，ICU一晚就送來了6名中風病患，她發文提醒有心血管疾病的患者，知道自己是高風險族群，應該做到規律性地量血壓，以免發生意外，她也盼若家有老人是獨自在家居住的，也可以經常打電話回家關心長輩健康。

此外，針對近日感冒的人居多，若家中有孩童者「請強迫戴口罩」，若有感冒症狀者也須戴上口罩。她強調，除了自己任職的ICU病房，也看到急診室人山人海，還有小孩因為感染支氣管肺炎住院，出現發燒、上吐下瀉、喉嚨痛等症狀。文末並表示：「最不痛的治療就是預防」。

網友見文則表示：「台灣人的飲食習慣很糟糕！沒有心血疾病真是祖上積德」、「大家警覺性都不高」，護理師則親回：「所以一大早提醒」，也有家長表示，家中兩名女兒「陸續上吐下瀉，其中一個外加喉嚨痛，當媽的很心疼」。

中風 低溫 口罩 護理師

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