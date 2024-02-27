口服藥治療雄性禿…他「啪啪啪」後憂心1件事 名醫：精子沒那麼厲害
婦產科名醫蘇怡寧經常收到網友們各式千奇百怪的提問，而他也樂於公開截圖回答。他分享日前收到的一名網友私訊內容，並給予精闢回應「你的精子真的沒有這麼厲害」，笑翻一票網友。
一名網友私訊詢問，「蘇醫生你好，想請問一下在懷孕的時候行房，如果男生有吃褪黑激素或波斯卡治療禿頭，裡面的成分會透過精子影響到腹中的胎兒嗎？」，蘇怡寧只是簡潔有力地回應一句「沒有這麼厲害」，替網友解除心中疑慮。
對話截圖曝光後，不少網友笑著留言說「我本來以為她要問『吃褪黑激素，小孩會比較白嗎？』」、「怕小孩頭髮太多嗎」、「到底覺得是怎麼樣可以傳輸過去？到底？」、「藥的成份不會可是禿頭可能會」、「簡潔明瞭給推」、「但秃頭會遺傳」、「有疑慮為什麼不先問再做？」。
有網友歪樓問說，「請問我去整成大眼睛，孩子出生會變大眼睛的寶寶嗎？」，蘇醫師則回答「要看孩子的爸」；更有同業問道「辦完事會覺得身體很虛，是不是我的道行也透過精液都傳過去了？」，蘇醫師回覆「那是你身體差」。
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