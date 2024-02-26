快訊

直播全放送！武陵農場小編才嘆遊客素質 婦人下秒「1舉動」網全炸鍋

恐怖女租客拖欠房租...房東開門驚見「貓狗屍海」 至少20多具推滿屋

海外食品查驗若含嚴禁添加物 初犯擬停止輸入3月上路

中央社／ 台北26日電

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，食藥署強調查驗過程符合規定，坦言逐步加嚴恐現漏網之魚，研擬海外食品若含嚴禁添加物，初犯就停止輸入，新制最快從3月1日起上路。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害，各地方政府衛生局持續擴大追查中。

有民意代表批評衛福部動作太慢，沒有及早攔截，才導致流入市面。「我們有回過頭檢視。」衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天下午告訴中央社記者，依據現行邊境查驗規定，一般而言，首次發現產品不合格將採取加強抽驗，後續仍未積極改進才會逐批查驗。

面對含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉，林金富說，逐步加嚴邊境查驗強度的過程，經審視並未違反規定。自去年12月中旬起逐批抽驗後，就沒有含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉進入台灣市場，但尚未逐批檢驗前，抽驗過程中，確實有漏網之魚。

林金富表示，避免類似狀況再發生，食藥署正研擬依據食品安全衛生管理法第34條規定，修正邊境查驗辦法，當有嚴重食安事件可能發生前，也就是邊境查驗產品出現食安法第15條第1項規定，不得添加的禁止事項，屬嚴重違規樣態者，可跳過加強抽驗、逐批查驗，直接禁止輸入。

以含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉為例，林金富說，若新制上路，只要在邊境發現中國辣椒粉含有禁止添加的蘇丹紅，考量中國辣椒粉添加蘇丹紅屬於系統性風險，可能導致台灣業者受害，希望將相關風險阻絕在境外，一旦被發現，即可禁止初犯業者再輸入，新制最快3月1日起上路。

抽驗 蘇丹紅 衛生局

延伸閱讀

攔截含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉 食藥署邊境全數查驗、籲業者自行送檢

越查越多！致癌辣椒粉1批變3批 食藥署：中市驗出恐為第4批

蘇丹紅辣椒粉竄全台 食藥署：沒未爆彈、1個月完成稽查

蝦味先也中鏢！辣椒粉含致癌物蘇丹紅 食藥署：不合格業者暫停輸入

相關新聞

強烈大陸冷氣團發威！9縣市跌破10度 周六晨再迎低溫

強烈大陸冷氣團明天持續影響，中央氣象署今傍晚發布9縣市低溫特報，可能跌破10度，估影響至明晚。周三短暫回暖，周四鋒面接近...

16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

近期食安事件接連發生，含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，目前已禁止違規廠商進口3個月，食藥署副署長林金富說，保欣企業有...

高中生跳火車月台救落軌七旬婦 台鐵：應先通知站務人員

台鐵板橋站24日發生一起76歲婦人落軌意外，18歲新北市永平高中李姓男學生見狀後立斷跳下月台救人，30秒後火車駛進月台，...

健保砍藥價藥師全聯會揭半年後爆缺藥潮 薛瑞元回應了

衛福部健保署上周宣布今年最新藥價調整，共調整4568項藥品，包括調降4551項、調升17項，金額為55.3億元。藥師公會...

直接輾壓...南韓觀光贏台灣？網大讚這優點 兩派意見掀論戰

新冠疫情過後旅遊風氣再起，一名網友在PTT上發文分享，幾年前去過韓國，近郊沒什麼風景，令人納悶韓國有比台灣好玩嗎？

中風預防用藥不純物超標 食藥署：回收9.4萬顆

衛福部食藥署今天公布，預防中風等心血管疾病的「栓暢膜衣錠75毫克」，去年健保用量5.3萬錠，因不純物含量超標，共預計回收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。