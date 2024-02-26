肺鏈疫苗未完整接種恐感染 羅一鈞曝這6000人需要注意

民眾感染肺炎鏈球菌，恐引發肺炎危及生命。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，國內65歲以上民眾符合肺炎鏈球菌接種資格人數，總計464.8萬人，至少已接種一劑民眾230.6萬人，占49.6%，但完整接種兩劑者僅57.7萬人，接種率約12.4%。未完整接種者中，有6千多人為高風險對象，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全等，呼籲應盡速接種疫苗。

羅一鈞說，為維護65歲以上長者及55至64歲原住民健康，降低因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險，去年10月起分三階段，擴大提供65歲以上民眾兩劑公費肺炎鏈球菌疫苗，包括1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），以及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），兩劑接種間隔至少1年。並自今年1月9日起，提供55至64歲原住民公費接種1劑PPV23，增強免疫保護力。

羅一鈞指出，對於侵襲性肺炎鏈球菌感染症的高風險對象，兩劑疫苗接種間隔至少8周即可，但統計顯示，已接種PCV13並間隔滿8周，卻尚未接種PPV23疫苗者，有6千多人為高風險對象，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。

羅一鈞提醒，高風險對象為受肺炎鏈球菌侵襲後，容易導致嚴重併發症族群，請盡速接種PPV23，以達完整保護。另55至64歲原住民有7.6萬人符合PPV23接種資格，請尚未接種者踴躍接種。

疾管署表示，PCV13及PPV23是相當安全的不活化疫苗，可與其他疫苗於不同部位同時接種； PCV13為結合型疫苗，含13種血清型，可產生抗體與激發免疫記憶，因此保護力較強；PPV23為多醣體疫苗，含23種血清型，可產生抗體與提供更多種菌株血清型防護，因此接種2劑疫苗才可獲得完整保護，使保護效益最大化。

疾管署呼籲，預防肺炎鏈球菌侵襲，最有效的方法就是接種疫苗，請符合接種資格者備妥健保卡，原住民請記得攜帶身分證明文件（如戶口名簿或戶籍謄本）前往接種，減少疾病威脅。