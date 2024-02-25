冷氣團再升級 南北天氣大不同 粉專：因為中央山脈阻擋
大陸冷氣團再升級。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天補充下來的冷空氣預計可達強烈大陸冷氣團的等級，今晚到明晨北台灣將出現11度左右的低溫，提醒北台灣民眾注意禦寒。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，花東地區因為迎風面關係，全天不定時短暫飄雨或小雨，溫度則是屬於涼爽舒適的。中部、南部有中央山脈阻擋，維持晴朗穩定，白天舒適，出太陽的時候溫暖夜晚至清晨同樣寒冷，日夜溫差很大，早出晚歸務必多帶一件保暖衣物。
周三、周四冷氣團將會減弱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，緊接著周五將有一波冷氣團南下，強度有很高的機率達到強烈冷氣團等級。未來幾天南北天氣及溫度差異很大，南來北往注意天氣上的差異。
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