恩客被「姐姐」揪出睪丸癌 醫：抓龍筋是早期發現關鍵

有網友在臉書分享，在半套店接受打手槍、抓龍筋（即攝護腺按摩）服務時，被「有經驗的姐姐」摸到睪丸硬塊，進一步至醫院檢查，竟發現罹患睪丸癌。泌尿科醫師表示，臨床觀察，男性不易在洗澡時發現睪丸異常，抓龍筋、親密行為是睪丸癌早期發現的關鍵。

林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜表示，睪丸癌病灶若在表面，觸摸時可明顯摸到突出的硬塊，但不少患者病灶位於睪丸深處，外觀除睪丸體積稍微變大，沒有明顯改變，早期發現並不容易；依臨床觀察，因過程中會碰觸、按摩會陰處、大腿內側，並拉扯陰囊、精索，抓龍筋過程是最容易發現睪丸癌的方式，不少病人是與妻子、女友發生親密關係時發現異狀。

陳煜表示，男性洗澡時多以簡單清潔陰囊、陰莖為主，不會進一步觸摸上述部位，若病人自主發現異常時，腫瘤體積常已過大；睪丸癌臨床診斷方式，會先以觸診方式檢查，再以超音波、抽血、電腦斷層及核磁共振等檢測方式確立診斷。睪丸癌在東方人發生率約為萬分之一，不過隱睪症患者發生睪丸癌的機率，是一般民眾的3至5倍。

至於治療方式，陳煜表示，根據臨床指引，睪丸癌患者一經確立診斷，會建議患者直接切除睪丸，不會進行穿刺等術前診斷；睪丸癌有時是雙側同時發生，長在睪丸處的淋巴癌也多是雙側同時出現腫瘤，但不論切除雙邊、單邊睪丸，臨床上均會建議患者，先將精蟲冷凍，未來若有生育計畫時就能使用，「畢竟剩下單側睪丸，萬一因車禍等原因導致功能出問題，生育計劃會被迫打斷。」